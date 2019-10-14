江永祥：基於安全帶Now車長入警署沒正式拘捕　會跟進警毆打指控 (18:17)

江永祥表示，當時在太子道西及通菜街交界有人投擲汽油彈，於是警員向該方向發射布袋彈及橡膠子彈，警員之後在警方「火網」內，發現一名相信是Now電視台員工倒下，於是派人上前了解，由於是火網位置，認為基於安全理由，要盡快帶該名男子回旺角警署作進一步了解，該男子當時沒穿著反光衣，而是在手上拿着。

江永祥表示，警察公共關係其後得悉此事，隨即派出傳媒聯絡人員到旺角警署提供協助，在了解過該車長有合理原因出現在現場後，已釋放他，並讓他致電公司報平安。警方之後召喚救護車送他入醫院，過程中沒有正式拘捕他。對於被質疑為何不立即將該受傷車長送院，江永祥承認在召喚救護車、安排傷者看醫生的程序上有改善空間。

對於Now車長疑在警署內遭警暴力對待，江永祥稱，警方會主動跟進事件，現階段會保留現場證據，包括警署閉路電視、當值人員紀錄等，亦會詳細了解事件來龍去脈，警察投訴課會主動介入。至於為何以索帶綁住Now車長雙手，江永祥稱，「因為當時我哋同事有一啲疑問未解決到」，且當時當刻情况有些危急及危險，於是基於保安理由用索帶綁住，將他帶入警署。他說，不排除Now車長入了警方的火網而中槍，他們會循有關方向調查。

暫沒委任何人作特別警察

被問到警員喬裝示威者，市民可如何辨識，警方表示，因應行動會有不同策略，喬裝警員可以是使用街上不同的身分，在執行職務時，會在切實可行情況下出示委任證。

此外，對於有傳媒報道，警隊可能會向其他紀律部隊「借兵」，警務處副處長（行動）鄧炳強表示，警方對任何可以協助警隊有效執法的措施，都會開放研究，現時並沒有任何人員被委任作特別警察。

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