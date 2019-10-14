【9．14淘大衝突】地盤工被控傷人非法集結　還押12月再訊 (17:59)

被告石朗天（28歲）暫毋須答辯，其5項控罪均發生於今年9月14日牛頭角道77號淘大商場。控罪指稱，被告連同其他身分不詳的人非法及惡意傷害女子X；在商場的自動扶手電梯上和地下外，與多於3人非法集結；另連同其他人襲擊男子Z和女子Y。據悉，案情指出，女子X被打至3隻牙飛脫。

控方稱，根據警方消息，受襲的3名事主案發後均受到電話滋擾，故以英文字母代替其名字。

控方申請將案件押後8個星期至12月9日，以待政府化驗所比對片段及調查其他疑犯。控方透露，有片段拍到其他在逃者的樣貌。

辯方透露，被告是中五畢業的地盤散工，月入兩至三萬元。辯方形容他為人孝順，自從父親在他12歲時離世，他便和母親相依為命。

裁判官考慮到受襲的3名事主傷勢不輕，加上案件仍有人在逃，因此拒絕被告的保釋申請，被告須還押懲教署看管。本案押後至12月9日再訊。

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