【10．13多區示威】彌敦道傳爆炸巨響　警：所用炸藥與恐襲類同意圖殺警 (17:03)

李展超指出，當時旺角有示威者於馬路設置了路障，防暴警到場清理，防暴警下警車後的短時間內花槽就傳出巨響，當時有一輛警車泊在花槽旁。爆炸品處理課人員其後奉召到場調查及蒐證，經初步調查及現場人士證供，證實曾經發生爆炸，裝置內有自製高性能炸藥，所用戰術和自製炸藥與世界各地恐襲事件類同，說明今次是使用爆炸品的升級行動。

他表示，花槽炸彈威力不是太大，只炸出一個大洞及有燒過的痕迹，而現場警員當時與爆炸位置有一定距離。他認為，製造炸彈者對化學品和電子改裝有一定認識，這些人有能力製造有效的爆炸裝置。

警遭利器刺頸 鄧炳強：早提醒勿貼近警方防線

昨午有防暴警於觀塘被一名黑衣人以利器刺中頸部流血，警察公共關係科署理總警司江永祥表示，該警員右頸有3至4厘米傷口，傷及靜脈及神經線，經手術後已接駁回，現仍在深切治療部留醫。

警務處副處長（行動）鄧炳強表示，早前曾提醒記者不要零距離貼近警方防線工作，此事正正顯示到若警員不與所有人包括記者保持安全距離，施襲者就可走近警員並施襲。

果斷執法應對大肆破壞 如快速應變、預先埋伏

鄧炳強指出，暴徒大肆破壞港鐵站出入閘機、破壞鐵路信號系統、擲汽油彈等，這種孤狼式的襲擊令人擔憂。他強調警方會果斷執法，採取更針對性策略，包括靈活調配資源，快速應變，預先埋伏等。

上周五至周日拘201人

另外，江永祥指出，警方於上周五（11日）至周日（13日）共拘捕201人，包括146男55女，年齡介乎14至62歲，涉非法集結、藏有攻擊性武器、刑事毁壞及縱火等。

江永祥續說，警方於上周六（12日）使用了2發橡膠子彈及2發布袋彈，周日則使用了8發催淚彈、8發橡膠彈、24發布袋彈及7發海綿彈，上周五並無使用彈藥。

相關報道：

黑衣人多區快閃 營業中酒樓外縱火 禁蒙面逾周 彌敦道響爆炸聲

示威者被制服 黑衣飛腳踢警

警遭利器刺頸 觀塘拘兩人