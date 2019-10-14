稱過馬路無故被「黑衣警」施襲　旺角街坊入稟索償 (13:49)

原告為蕭志雄（釋音），洋名Garry；被告為警務處長。

根據入稟狀，本身為旺角居民的原告今年8月3日夜晚出外用膳，行經彌敦道與旺角道交界。原告打算往西行過馬路前往餐廳，他確保所有警察均越過他，以及行人交通燈為綠燈後，遂走前兩步，此時一輛警車從他右邊沿南行線駛至。

入稟狀續稱，原告向警車示意交通燈為綠燈，他要過馬路，突然遭一群穿黑衣警察從後殘暴襲擊，被拖拉至彌敦道的南行線。該群黑衣警其後發現原告只是「街坊」，遂棄他於馬路上，原告最終被其他途人拯救，召救護車將他送往廣華醫院救治。

原告認為，警方非法襲擊他並構成酷刑，嚴重侵犯原告人權，違反《基本法》、《香港人權法案條例》，而涉事警察亦已瀆職，犯下公職人員行為失當罪（Misfeasance in public office）。

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