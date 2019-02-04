【10．13多區示威】粉嶺學生涉刑毁被捕　校方稱不處分：學生無事是最大心願 (13:18)

26被捕者多為中學生 5中學校長上水警署了解

陳旭明表示，昨午有人破壞粉嶺中心Starbucks設施，警方於下午5時許展開拘捕行動。陳引述在場街坊指出，部分被捕者事發時沒有參與破壞，只是身穿黑衣在場。陳稱，被捕26人中，大部分為中三、中四學生，最年輕者僅13歲。他說，其中一名被捕者頭部受傷，事後送往北區醫院治理，其餘的人手腳擦傷，有人曾被警員用警棍打「一至兩下」，通宵在警署扣查。

陳旭明表示，已聯絡民間團體「星火同盟」及律師伍展邦到場協助被捕者。據陳了解，案件現交由大埔警區重案組跟進，仍有待相關警員到警署為被捕者錄取詳細口供，方可安排保釋手續。

拘捕消息傳出後，大批市民昨晚到上水警署聲援。陳旭明表示，高峰時現場有近百人聚集，另外，基督教香港信義會心誠中學、宣道會陳朱素華紀念中學、東華三院甲寅年總理中學、東華三院李嘉誠中學及保良局馬錦明中學的校長及教職員，到場了解及跟進被捕學生情况。最先到達警署的基督教香港信義會心誠中學校長，獲准入內與學生會面。

本報今早向基督教香港信義會心誠中學查詢，該校黎副校確認一名中三男生昨午被捕。黎副校表示，校長近日接受腳部手術正在休假，今早未有返校；校長昨日獲悉有學生被捕後趕赴警署了解，該名學生情緒平靜、沒有受傷，校方已向家屬提供法律意見。黎副校表示，被捕學生曾參與校內反修例人鏈活動，他說，校方不會就事件處分涉事學生，待學生獲釋後，會派人為他「補進度」，「我哋都係希望佢無事，呢個係最大心願」。

另外，宣道會陳朱素華紀念中學亦向本報確認一名中六學生被捕。校長鄺永燊表示，學生被捕後報稱不適轉送至北區醫院，他昨晚到醫院了解，該學生精神情况尚可，但情緒「多少有點低落」。鄺表示，校方已啟動危機應變小組跟進事件，他又說，校方不會因事件開除學生，又說「唔係呢一刻嘅考慮」。

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