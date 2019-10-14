將軍澳醫院醫護聲援　稱被捕醫生EQ高不會衝擊【短片】 (13:56)

【13:40】現場除了醫護，也有十多名市民聲援。市民陳先生指出，他今日約12時來到醫院時，被職員問他要去哪，他有點怕，故說自己去急症室，再繞路到集會現場，有一名醫生迎面而來，向他解釋醫院公眾地方無人有權阻止他進去，他才走到大家集會的位置。他質疑醫院曾一度封閉部分出入口，影響老人家出入。

他說，自己今日放假，故與太太一同前來，希望支持公義。因擔心白色恐怖，故叫太太先回家。

【13:30】與涉事醫生同為內科醫生、昨曾一度到被捕現場的黃醫生指出，得知被捕的醫生昨日下班後和弟弟到該商場購物，臨行前並不知道曾有示威者於該處。他聽街坊說，當時示威者散去後，警方抵達現場，當時涉事醫生和其弟弟與警方在言語上有衝突，其後有警察想把其弟弟按下，涉事醫生想拍攝下來，有蒙面警高呼「搶犯！」，把張醫生也按下。

黃醫生指出，其後有同事和他說，在直播中看到涉事醫生被捕。住在附近的黃醫生立刻衝到商場了解情况。他形容當時已看到涉事醫生被索帶綁起，故立刻詢問警方為何拘捕他，但無人解答。以他所了解，涉事醫生目前入了院，指據知是因為受了傷，「有撞到個頭」。

他形容涉事醫生樂觀、有禮、易相處、有交帶。對於張醫生被捕，他感到十分沮喪和憤怒。「普通市民和警方有言語上分歧，就受暴力對待，看到基本人權被剝削，單純咁就要拘捕，好令人憤怒，也顯示制度崩壞。」 他又指出，自己是不願屈服威權的普通市民，今日站出來會擔心白色恐怖，但絕不因此放棄發聲。

【13:18】有數名警察出現，全場約200人大叫「解散警隊，刻不容緩」、「黑警」等，直至警員離去。及後有警察再出現，現場有人大叫「我蒙面㗎，拉我啊！」

【12:50】兩名與被捕醫生共事的內科護士阿新及李先生出席集會。李先生表示深感難過，「看新聞只見他在商場路過，聽人說他是下班，無做任何行為，很擔心他 」。阿新說，如果只是路過就被綁手，是不可接受；以他所認識的涉事醫生情緒智商（EQ）很高，相信他不會作衝擊行為。

醫生Sunny（化名）曾與涉事醫生共事約半年，形容他很斯文，不相信會作出暴力行為，「怎可以一出現在該處都會被捕？很憂慮將來，會否出街，穿錯顏色衣物也被捕？」

現場有零星市民為醫護打氣，醫護人員鼓掌回應，不時唱着《願榮光歸香港》。

【12:39】一名將軍澳醫院醫生昨（13日）在PopCorn商場被捕。有人發起今日（14日）中午在將軍澳醫院戴黑色口罩靜坐聲援。上午約11時50分，兩名女醫護人員開始於醫院主座大樓大堂貼上寫有「聲援被捕醫生，抗議警方濫捕」文宣，亦放置印有「捍衛免於恐懼的自由」、「醫護救人，為何不能」紙牌。

中午12時開始，約20名醫護人員到場靜坐。有兩名市民到場加入，他們表示「有人呃咗好多人，話唔畀人入嚟，醫護先入得」，又問「市民可唔可以聲援㗎？」靜坐的醫護隨即鼓掌歡迎，有人起哄「醫院係公眾地方，點解唔可以入！」

至約12時15分，現場約有40人。

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