政府借調人手支援警力？副消防總長：部門各司其職　全力配合政府施政 (11:09)

被問到消防會否成為「磨心」，黃嘉榮表示，暫未有此情況，指出所有消防同事都有責任配合政府處理當前危機，又相信全體同事會在社會最困難時刻團結一致，繼續因應局勢變化作適當部署。

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黃嘉榮指出，6月9日至10月7日，全港共587宗與反修例示威活動有關的火警，當中347宗起因有可疑；初步估計，44宗火警涉及有人利用汽油彈、危害物質等助燃劑起火。

涂謹申：警隊徵用輔警已足夠處理額外工作

立法會議員涂謹申早上接受商台節目電話訪問，質疑其他紀律部隊的訓練與警隊不同，不理解其他紀律部隊的人手可於警隊擔任何種工作。

涂謹申認為，徵用輔警及退休警察已足夠處理警隊額外的工作，質疑政府「醉翁之意不在酒」，引用《緊急法》抽調紀律部隊人手，是為日後更廣泛使用《緊急法》埋下伏線。他又稱，警方近日投訴其他部門不配合執法，認為是想「拉其他政府部門下水」。

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