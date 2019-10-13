【多區示威】醫管局證實將軍澳醫院醫生被捕　醫護發起明日靜坐聲援 (23:44)

【22:15】有網民發起今日（13日）18區遍地開花示威，大批示威者於多區堵路及破壞，防暴警拘捕多人。醫管局晚上回覆本報查詢確認，其中一名於將軍澳Popcorn商場被捕的人為將軍澳醫院醫生。而中大學生會醫學院院會於facebook專頁帖文表示，被捕者為該校內外全科醫學士（MBChB）畢業生。

醫管局表示，將軍澳醫院已知悉有關事件，並向同事轉達關心及慰問，現階段醫管局不宜進一步評論個別員工在工作以外的事宜。如果員工牽涉法律程序，醫管局希望員工得到公平的待遇，員工若有任何需要及提出要求，醫管局作為僱主會提供適切支援，包括情緒輔導及跟進職務安排。

中大學生會醫學院院會的帖文則表示，已聯繫香港公共醫療醫生協會以獲取更多消息及已聯繫被捕者家屬，並已提供法律援助，亦已將事件告知學院。立法會醫學界議員陳沛然、香港公共醫療醫生協會及醫管局等會向被捕者提供援助。

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