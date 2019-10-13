北角柯達大廈被縱火刑毁疑針對大公報　記協譴責 (20:40)

警方接報到場調查，大廈出入口兩扇電動玻璃門被擊至粉碎，接連無障礙通道的牆壁被熏黑，地面留有玻璃樽碎片，電梯大堂牆身亦被熏黑，部分塑膠擺設焚毁，地氈留有一個沒破裂的綠色啤酒樽，另外有人在出入口兩邊的落地玻璃分別用紅、黑噴漆寫「垃圾」、「大公可恥」，門外有一支鐵筆及噴漆罐。

消防調查後認為起火原因有可疑，警方暫列縱火及刑事毁壞案處理，暫時沒有人被捕。現場消息指出，不排除有人針對《大公報》而進行破壞，惟《大公報》已遷離柯達大廈約一年。

記協表示，接到會員報告，今日下午5時許有目擊者見到有4至5名身穿黑衣蒙面的人，在北角柯達大廈二期涉嫌打碎正門玻璃，投擲4至5枚汽油彈，並噴上「大公可恥」字樣。

資料顯示，《大公報》曾在柯達大廈二期設有辦公室，早前已搬離上址。記協譴責任何針對傳媒的暴力或破壞行為，有關行為對記者造成威脅，記協要求停止暴力行為，亦要求警方嚴肅處理。

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