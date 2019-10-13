【多區示威】沙田荃灣屯門康文署設施提早關閉 (19:55)

因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會宣布提早關閉。市民在前往場地前可先致電有關場地或1823查詢。

【17:27】有網民今日（13日）發起18區「遍地開花」示威，有示威者在全港多處破壞車站設施及商場部分商舖，警方在各區採取行動拘捕多人，並曾施放催淚彈和發射海棉彈等。康文署宣布，由於附近出現特殊情況，屯門公共圖書館及屯門大會堂經已關閉，以確保場地使用者的安全。

康文署指出，因應情況，同區或其他有可能受影響地區的文康設施或會宣布提早關閉。市民前往場地前應先致電有關場地或1823查詢。

香港紅十字會輸血服務中心亦宣布，因應各區有大型群眾活動，旺角及荃灣捐血站已於下午4時30分暫停服務。

衛生署宣布，鑑於元朗及沙田區的情況，元朗美沙酮診所及沙田（大圍）美沙酮診所關閉。於該兩間診所接受美沙酮治療的人士可前往其他美沙酮診所服用美沙酮。因應其他地區情況，其他美沙酮診所今日的服務時間亦有可能調整。

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