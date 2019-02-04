【多區示威】示威者沙田美心皇宮外縱火　旺角兩男一女被制服（不斷更新） (15:16)

【15:05】至少3輛警車駛至旺角亞皆老街、彌敦道一帶，驅散示威者，示威者將竹枝拋向警車，一輛載着便衣警員的車衝前並撞到路障，未有撞到示威者。警員追捕示威者，至少兩男一女被制服及帶走。一名黑衣男被制服在地後大叫「透不到氣」。

【14:59】警方表示，下午2時起，多批蒙面示威者於全港多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者於商場內噴漆及破壞商場設施。警方呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。警方亦提醒市民參與「未經批准的集結」，屬違法行為。

【14:56】荃灣沙嘴道有示威者用水馬設路障，約5分鐘後多名防暴警察到場，其後於路德圍一帶追捕示威者，有人當場被制服，示威者四散，防暴警察隨後上車離開。

沙田新城市廣場內的優品360及7樓的商舖已落閘，有示威者一度離開商場，沿路擋着防煙門不讓記者跟隨採訪，其後有人扔雜物在沙田站4號月台路軌上，包括清潔手推車、膠箱、紙卷等。沙田站有4條路軌，列車服務未見受影響，隨後有港鐵職員到路軌拾走雜物。另有示威者自行為沙田站出口落閘，並在閘上噴漆，沙田站仍然運作。

旺角朗豪坊下午2時許地下樓層約有100人聚集，大部分人穿黑衣及戴口罩，眾人高叫反修例口號、合唱《肥媽有話兒》。該批示威者其後於走出彌敦道，於彌敦道南北行線及亞皆老街交界，用膠索帶紮起鐵欄及竹枝設置路障，有巴士被堵塞未能經過，有乘搭巴士的市民下車步行離開。

【14:38】反修訂《逃犯條例》風波未息，有網民今日（13日）發起18區遍地開花行動，包括到全港多個大型商場聚集。下午約2時，10多名穿黑衣者於觀塘apm聚集，有人蒙面並用噴漆於商場地上噴上「光復香港，時代革命」、「香港人反抗」等字句。

在沙田新城市廣場中庭，約有500人聚集，不少人以「black bloc」打扮現身。早前NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）因撐港言論引起迴響，有人帶來寫上「stand with HK，stand with MOREY」的橫額，支持莫利。商場內不少商舖如常營業，包括喜茶及美心集團旗下食肆，沙田連城廣場的美心西餅亦有營業。

逃犯條例 相關報道：

「民主女神像」登獅子山 團隊凌晨上山盼為港人打氣

獨行者營運中九龍塘站擲燃彈 消息：近月罕見 資深警：孤狼難防

教局未來重點工作 楊潤雄：幫家長教子女

禁蒙面法 相關報道：

李家超盼公眾明白警方是維護法紀

周一遮打集會獲不反對通知書 《禁蒙面法》後首個合法集會

鄭若驊稱《禁蒙面法》干擾有限 警員核實身分後市民可戴回口罩