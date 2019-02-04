【多區示威】示威者旺角荃灣再設路障　沙田交警一度舉實彈槍（不斷更新） (18:15)

【18:11】理大編委記者於觀塘「中椒」後不適，臉部發紅，被帶上救護車離開。

【17:55】數名示威者在旺角彌敦道南行線與登打士街交界擺放垃圾桶、校巴站牌、木板及共享單車等作路障，此前有多輛警車在彌敦道南北行線不停來回駛過。

示威者再在荃灣沙嘴道球場對開堵路，示威者準備大量磚頭，以球場龍門架作路障，並在天橋上設傘陣。

【17:53】防暴警早前在屯門時代廣場拘捕數人，引起街坊不滿，不斷指罵，防暴警原已退走，其後一隊警員折回，舉橙旗警告市民，並說「邊個落樓梯就用橡膠彈」、「夠膽就落樓梯」，惹來在場的人不滿。他們撤退期間曾投擲一名手擲催淚彈，並多度舉槍，以及警告在場記者「唔好再行埋黎」，及後乘車離去。

沙田大埔道有示威者打算設路障，一輛交通警車駛經時，車內一名交通警落車，一度舉起真槍。

【17:45】沙田港鐵站有示威者破壞站內入閘機等設施，並噴射滅火筒，站內煙霧瀰漫，防暴警到場前示威者已四散。沙田站現已落閘，有警員在站內戒備。

數名黑衣示威者於下午5時34分嘗試拉起觀塘港鐵站鐵閘，同時大叫「阿sir出嚟」。至5時40分，大批防暴警到apm出口增援，並追趕示威者。其間本報記者被一名防暴警從後大力推了一下推至路邊。追趕期間一名警員受傷，右膊有血漬；有目擊者表示，有被捕的黑衣男子用鎅刀插警員的頸，令警員受傷流血。目擊者形容該警員頸上「有一個窿，流好多血」。

防暴警至少制服一男一女；其中一名女子在防暴警撤離期間拍了警員一下，被警員拉住制服並拘捕。防暴警帶走女子並撤離，市民群起指罵，防暴警多次施放胡椒噴劑，惟前方皆為記者，多名記者感到不適。

【17:35】一批防暴警衝入屯門時代廣場，近門口位置年長婦人疑被撞跌受傷，警員最少拘捕一男一女，現場街坊大聲指罵警員，防暴警退出商場外離開。

沙田有示威者在担杆莆街設路障，數名消防員到場，表示警方着他們過來了解環境。消防員勸說示威者讓巴士通過，示威者拒絕。

【17:29】大批街坊尾隨防暴警步出將軍澳Popcorn商場，警員全部登上警車，街坊一度包圍警車繼續高呼「放人」，警員一度舉防暴槍，並施放胡淑噴劑，最少一名男子「中椒」，有市民向警員投擲雪糕筒及雜物。5輛警車其後駛離現場。

【17:10】將軍澳Popcorn商場內早前有示威者破壞零食店優品360、美心旗下食肆等商舖，大批防暴警察5時後進入商場內，制服多人，當中包括至少3名街坊；有警員帶同警犬進商場。

【17:03】一批示威者在新城市廣場地面出口外用消防喉噴水，其後散去。

【17:02】觀塘apm近裕民坊出口一度有防暴警察戒備，手持橡膠子彈槍，商場內示威者見狀馬上四散。警員遭現場市民指罵，未有進入商場拘捕任何人，其後上警車離開。

【16:55】觀塘apm，示威者拉起星巴克（Starbucks）鐵閘，衝進店內打爛玻璃櫃及取出桌椅。

警荃灣發胡椒球彈

在荃灣，有人在南豐中心天橋向警員投擲大量雜物，包括垃圾桶，速龍向天橋開最少15發胡椒球彈，有防暴警察在警車上擎散彈槍指向天橋。

在沙田新城市廣場，國企品牌Lenovo（聯想）、華為店舖，以及優品360遭破壞。

【16:48】觀塘apm約有百多名黑衣人聚集，約20名示威者經商討後，決定破壞商場內美心集團旗下的食肆，並稱要將店內桌椅搬出去做路障。黑衣人進入丼丼屋後拆毁欄杆，並亂扔桌椅。

星巴克吉野家被破壞

【16:44】沙田多間商舖被破壞。在新城市廣場內，示威者破壞星巴克（Starbucks）和Simplylife，地上滿佈玻璃碎。另有一隊示威者到好運中心的元氣壽司及吉野家破壞。

【16:42】警方表示，全港多區下午開始有示威者聚集，暴力程度升級。警方因應現場情況，以最低所需武力，包括施放催淚煙驅散暴徒，警告暴徒立即停止違法行為。

【16:33】約4時20分，數十名防暴警察沿旺角彌敦道往油麻地方向推進，另有一批防暴警察由油麻地向旺角推進，兩批警員面對面站在彌敦道及咸美頓街交界，中間站立的人大部分是記者，另有圍觀的市民。至4時半，警方在彌敦道及登打士街交界舉藍旗，警告圍觀的市民；有滿頭灰白的市民指罵警員，被警員按在地上拘捕。警方持續舉起藍旗。

【16:25】大埔太和路一輛貨櫃車駛至防暴警察旁，警方搬走示威者設置的水馬等障礙物上貨櫃車。

【16:15】一名白衣男子涉於太古城外舞刀，其後被防暴警察制服及帶上警車。

【16:12】大埔太和路，警方舉黑旗警告會施放催淚煙，並舉槍指向示威者，警員同時拆除太和路上的路障。在荃灣，防暴警察向天橋上的人開槍，並施放催淚彈，然後登上警車離去。

【16:03】太古城有示威者破壞星巴克舖面，用噴漆塗污店名及於桌面噴上「黑心」二字，防暴警察到場但未有進入太古城。

【16:00】防暴警察於大圍文禮閣附近施放催淚彈。

【15:53】港鐵宣布沙田圍站關閉。【相關報道：交通消息】

【15:51】有示威者一度在荃灣廣場破壞美心集團旗下的元氣壽司，至少6人於商場外被捕，引起圍觀市民不滿，不斷指罵警員。

【15:47】港鐵宣布觀塘站關閉，輕鐵全線暫停服務。【相關報道：交通消息】

【15:45】有示威者在荃灣大河道近沙嘴道嘗試設路障，防暴警察旋即到場驅散，其間曾在地面向天橋開槍，引起市民不滿指罵。有警員指向市民稱「你肯定唔係沙田居民」，隨即被糾正身在荃灣。及後有人在天橋上向警員投擲雨傘及磚頭，防暴警立即向天橋發射一枚催淚彈，當時天橋上大部分市民並無防護裝備，記者亦未及戴上裝備，多人不適。

【15:41】有警車駛至沙田圍站附近，防暴警察下車，示威者逃去，防暴警察未有拘捕任何人，其間有警員跌倒。

【15:33】在沙田，示威者兵分三路，每隊數十人，其中一隊往沙田圍站，以竹竿、鐵鎚等破壞設施。由於車站仍在營運，有人正出閘，示威者不時提醒其他人小心，亦開閘讓路予市民離開。另一隊示威者則往大圍方向。

大埔中四生被捕

【15:27】警方在荃灣、大埔、觀塘、屯門等多區分別採取行動拘捕多人，其中大埔有穿街坊裝的中四生被捕，警員亦一度進入荃灣一商場把一名少年按在地下制服拘捕。警方行動惹來街坊指罵。

【15:21】市民陳先生（化名）向本報記者表示，目擊一名警員在彌敦道雅蘭中心「落單」被襲，其間有人踢警員的腳，警員的雷明登霰彈槍險些掉在地上。其後大批警員趕至，拘捕至少3名示威者。

【15:20】屯門一批示威者走進輕鐵石排站，破壞增值機及閉路電視等設施，然後迅速離去。港鐵表示，受天水圍區的突發情況影響，輕鐵服務761P、751及706線暫停服務，呼籲乘客留意及使用其他交通工具。

【15:10】有示威者到沙田大會堂外的美心皇宮縱火，保安用滅火筒救火，美心皇宮仍如常營業。

【15:05】至少3輛警車駛至旺角亞皆老街、彌敦道一帶，驅散示威者，示威者將竹枝拋向警車，一輛載着便衣警員的車衝前並撞到路障，未有撞到示威者。警員追捕示威者，至少兩男一女被制服及帶走。一名黑衣男被制服在地後大叫「透不到氣」。

【14:59】警方表示，下午2時起，多批蒙面示威者於全港多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者於商場內噴漆及破壞商場設施。警方呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。警方亦提醒市民參與「未經批准的集結」，屬違法行為。

【14:56】荃灣沙嘴道有示威者用水馬設路障，約5分鐘後多名防暴警察到場，其後於路德圍一帶追捕示威者，有人當場被制服，示威者四散，防暴警察隨後上車離開。

示威者沙田站路軌扔雜物

沙田新城市廣場內的優品360及7樓的商舖已落閘，有示威者一度離開商場，沿路擋着防煙門不讓記者跟隨採訪，其後有人扔雜物在沙田站4號月台路軌上，包括清潔手推車、膠箱、紙卷等。沙田站有4條路軌，列車服務未見受影響，隨後有港鐵職員到路軌拾走雜物。另有示威者自行為沙田站出口落閘，並在閘上噴漆，沙田站仍然運作。

旺角朗豪坊下午2時許地下樓層約有100人聚集，大部分人穿黑衣及戴口罩，眾人高叫反修例口號、合唱《肥媽有話兒》。該批示威者其後走出彌敦道，於彌敦道南北行線及亞皆老街交界，用膠索帶紮起鐵欄及竹枝設置路障，有巴士被堵塞未能經過，有乘搭巴士的市民下車步行離開。

【14:45】有網民發起於西環西寶城集合，商場下午2時暫停營業。有防暴警察在西環一帶巡邏。

觀塘apm地上噴「光復香港，時代革命」

【14:38】反修訂《逃犯條例》風波未息，有網民今日（13日）發起18區遍地開花行動，包括到全港多個大型商場聚集。下午約2時，10多名穿黑衣者於觀塘apm聚集，有人蒙面並用噴漆於商場地上噴上「光復香港，時代革命」、「香港人反抗」等字句。

在沙田新城市廣場中庭，約有500人聚集，不少人以「black bloc」打扮現身。早前NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）因撐港言論引起迴響，有人帶來寫上「stand with HK，stand with MOREY」的橫額，支持莫利。商場內不少商舖如常營業，包括喜茶及美心集團旗下食肆，沙田連城廣場的美心西餅亦有營業。

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