【多區示威】旺角傳出懷疑爆炸巨響　防暴警元朗清場（不斷更新） (21:45)

大埔防暴警在大埔超級城外拘捕多人。

【21:36】大埔防暴警衝上太和路對開一條行人天橋，驅散橋上聚集的市民，制服拘捕最少兩人。

【21:30】大埔太和路防暴警舉藍旗警告示威者。

【21:20】旺角站B2出口內的一個廣告燈箱被焚毁，濃煙飄到地面出口，消防車到場處理。

【21:15】防暴警及速龍小隊在元朗大馬路舉藍旗清場。

旺角示威者繼續在彌敦道旺角道交界破壞交通燈。

【21:04】警方表示，晚上約7時，停泊於旺角登打士街近彌敦道的一輛白色私家車被暴徒擊碎車窗，並以噴漆塗污車身，車廂內的物品被翻出。警方嚴正指出，該私家車屬於警方車輛，當時鑑證科人員只是在旺角區處理一宗與示威活動無關的爆竊案。

警方指暴徒的破壞行為已構成刑事毁壞罪，最高可判處監禁十年。而此等暴力行為嚴重影響警方維持治安、緝拿罪犯的工作，令警務人員難以處理市民的求助。警方嚴厲譴責暴徒的破壞行為，警告暴徒立即停止一切違法行為。

【20:43】荃灣線列車服務暫停，除了一些轉線站外，包括荔景、美孚、金鐘、中環，所有荃灣線車站關閉。另外，觀塘線藍田站及油塘站亦已關閉。【相關報道：交通消息】

【20:24】觀塘線黃大仙站、調景嶺站，荃灣線深水埗、長沙灣站、荔枝角站、大窩口站，將軍澳線調景嶺站至寶琳/康城站需要關閉，列車不停這些車站。【相關報道：交通消息】

【20:13】觀塘再有防暴警清除路障，被大批市民指罵，其後警員登車撤離，但突然停車，大批警員衝落車驅散市民，並再拘一人。目擊者表示被捕者身穿黑衣。

【20:03】旺角TOP商場對出彌敦道數輛警車之間發出巨響，警車迅速駛離後地上遺下紅色膠袋及碎片。花槽位置亦傳出巨響，約50米外位置仍清晰聽見聲響。有事發時在匯豐銀行的市民表示，聲響非常巨大，「幾乎震穿耳膜」。現場花槽泥中有疑似手機殘骸電池及電話卡。

有現場示威者表示，花槽位置殘留粉紅色膠袋，事後嗅到「火藥味」，另有人稱看到有煙冒出。其後有多輛警車快速駛過撞開路障，沿旺角道方向離開。

本報記者事發後向多名目擊者了解，有中年男子表示當時有警車停泊在旁，但未見爆炸位置附近有警員駐守，多人表示爆炸時傳出巨響以及有煙冒出，在彌敦道與旺角道交界路障一帶的警員警員隨即返回警車，多輛警車衝破路障離開。事發後逾半小時仍聞到有刺鼻的化學物氣味。

花槽遺下粉紅色疑似膠袋，另有藍色的疑似電池半埋在泥土中；其後有人從泥土中挖出疑似電泄、電路板、疑似手機、電話卡及電線等。其後有警員返回旺角道一帶清除路障，但沒有到發生懷疑爆炸的花槽調查。

【19:58】示威者在旺角彌敦道近弼街再設路障。

【19:52】旺角彌敦道上的防暴警登上警車離去。

【19:40】港鐵宣布荃灣線列車不停太子至尖沙嘴站，觀塘線列車不停油麻地、旺角及太子站。【相關報道：交通消息】

【19:36】約7時半，十多名防暴警到觀塘裕民坊手持長槍清路障，其間有數十名市民圍觀，有人指罵警察。警察準備撤退時，突然開咪警告市民正參與非法集結，隨即追趕市民並制服一名黑衣男子。

【19:30】旺角大部分黑衣人經旺角道向大角嘴方向散走。

【19:21】旺角數年南亞裔青年在快富街地鐵站出口企圖縱火。

【19:05】旺角有數名南亞裔年輕人嘗試打爆旺角地鐵站近老虎堂外出口的港鐵標誌，多次嘗試不果後離開。該批年輕人現時在彌敦道近旺角道天橋破壞設施，包括閉路電視及交通燈，他們用鐵通把交通燈燈罩打碎。有圍觀的市民向破壞設施的青年大聲說「Thank you」。

【19:00】示威者沿荃灣沙嘴道後退至鹹田街，破壞中銀分行及縱火後向不同方向暫時散去，早前一度近眾安街位置設路障。

其後防暴警察推進至鹹田街一帶，曾在眾安街向荃灣街市方向施放多枚催淚彈。其後大批市民繼續包圍及指罵防暴警察，警員在喝罵聲中登車收隊離開。

【18:45】警方在facebook發帖稱，大批暴徒正在全港多區違法堵路，多區馬路的交通燈、港鐵車站、政府大樓設施、議員辦事處、銀行櫃員機，以及商場內的商店等，均被暴徒大肆破壞。另外，亦有暴徒向警察投擲磚頭等硬物，甚至公然襲擊警務人員，用腳踢向警察的頭部。在沙田，更有暴徒從高處向馬路上的警車投擲汽油彈，令警車車身一度陷入火海。警方會採取驅散及拘捕行動，警方警告暴徒立即停止違法行為及離開。

【18:42】旺角警員在彌敦道撤走後，示威者在登打士街附近再設路障。

【18:40】旺角站內有緊急廣播，稱發生「嚴重事故」，呼籲所有乘客離開。近B出口的廣告燈箱玻璃被打碎，D1及D2出口被垃圾桶等雜物堵塞，現場傳出臭味。

【18:29】約百名示威者走到大圍，揭開工聯會沙田地區服務處鐵閘入內破壞，地上滿佈玻璃碎，另外亦破壞大圍站設施，於中銀櫃員機及工商銀行縱火，又用噴漆在美心西餅鐵閘噴上「黑心西餅」。

【18:25】示威者於觀塘裕民坊用垃圾桶、水馬、單車等設路障。

【18:15】多輛警車駛到彌敦道，停在近豉油街位置，一批防暴警察落車築防線。

理大編委記者「中椒」

【18:11】理大編委記者於觀塘「中椒」後不適，臉部發紅，被帶上救護車離開。

【18:00】有示威者破壞登打士街與彌敦道交界的交通燈，其後一名女子與示威者口角，有示威者指摘該女子「影大頭」，其後多人包圍該女子，女子情緒激動指罵示威者。

同行的男子一直嘗試帶該女子離開，但女子仍然指罵示威者，及後有示威者向她淋潑液體至少兩次，該液體沒有腐蝕成分相信是水。其後有防暴警察到場了解，離開時有示威者向警車擲番茄及墨水。

【17:55】數名示威者在旺角彌敦道南行線與登打士街交界擺放垃圾桶、校巴站牌、木板及共享單車等作路障，此前有多輛警車在彌敦道南北行線不停來回駛過。

示威者再在荃灣沙嘴道球場對開堵路，示威者準備大量磚頭，以球場龍門架作路障，並在天橋上設傘陣。

【17:53】防暴警早前在屯門時代廣場拘捕數人，引起街坊不滿，不斷指罵，防暴警原已退走，其後一隊警員折回，在商場外舉橙旗警告市民，並說「邊個落樓梯就用橡膠彈」、「夠膽就落樓梯」，惹來在場的人不滿。他們撤退期間曾投擲一枚催淚彈，並多度舉槍，以及警告在場記者「唔好再行埋嚟」，及後乘車離去。

沙田大埔道有示威者打算設路障，一輛交通警車駛經時，車內一名交通警落車，一度舉起真槍。

【17:45】沙田港鐵站有示威者破壞站內入閘機等設施，並噴射滅火筒，站內煙霧瀰漫，防暴警到場前示威者已四散。沙田站現已落閘，有警員在站內戒備。

數名黑衣示威者於下午5時34分嘗試拉起觀塘港鐵站鐵閘，同時大叫「阿sir出嚟」。至5時40分，大批防暴警到apm出口增援，並追趕示威者。其間本報記者被一名防暴警從後大力推了一下推至路邊。追趕期間一名警員受傷，右膊有血漬；有目擊者表示，有被捕的黑衣男子用利器插警員的頸，令警員受傷流血。目擊者形容該警員頸上「有一個窿，流好多血」。

防暴警至少制服一男一女；其中一名女子在防暴警撤離期間拍了警員一下，被警員拉住制服並拘捕。防暴警帶走女子並撤離，市民群起指罵，防暴警多次施放胡椒噴劑，惟前方皆為記者，多名記者感到不適。

【17:35】一批防暴警衝入屯門時代廣場，近門口位置年長婦人疑被撞跌受傷，警員最少拘捕一男一女，現場街坊大聲指罵警員，防暴警退出商場外離開。

沙田有示威者在担杆莆街設路障，數名消防員到場，表示警方着他們過來了解環境。消防員勸說示威者讓巴士通過，示威者拒絕。

【17:29】大批街坊尾隨防暴警步出將軍澳Popcorn商場，警員全部登上警車，街坊一度包圍警車繼續高呼「放人」，警員一度舉防暴槍，並施放胡椒噴劑，最少一名男子「中椒」，有市民向警員投擲雪糕筒及雜物。5輛警車其後駛離現場。

【17:10】將軍澳Popcorn商場內早前有示威者破壞零食店優品360、美心旗下食肆等商舖，大批防暴警察5時後進入商場內，制服多人，當中包括至少3名街坊；有警員帶同警犬進商場。

【17:03】一批示威者在新城市廣場地面出口外用消防喉噴水，其後散去。

【17:02】觀塘apm近裕民坊出口一度有防暴警察戒備，手持橡膠子彈槍，商場內示威者見狀馬上四散。警員遭現場市民指罵，未有進入商場拘捕任何人，其後上警車離開。

【16:55】觀塘apm，示威者拉起星巴克（Starbucks）鐵閘，衝進店內打爛玻璃櫃及取出桌椅。

警荃灣發胡椒球彈

在荃灣，有人在南豐中心天橋向警員投擲大量雜物，包括垃圾桶，速龍向天橋開最少15發胡椒球彈，有防暴警察在警車上擎散彈槍指向天橋。

在沙田新城市廣場，國企品牌Lenovo（聯想）、華為店舖，以及優品360遭破壞。

【16:48】觀塘apm約有百多名黑衣人聚集，約20名示威者經商討後，決定破壞商場內美心集團旗下的食肆，並稱要將店內桌椅搬出去做路障。黑衣人進入丼丼屋後拆毁欄杆，並亂扔桌椅。

星巴克吉野家被破壞

【16:44】沙田多間商舖被破壞。在新城市廣場內，示威者破壞星巴克（Starbucks）和Simplylife，地上滿佈玻璃碎。另有一隊示威者到好運中心的元氣壽司及吉野家破壞。

【16:42】警方表示，全港多區下午開始有示威者聚集，暴力程度升級。警方因應現場情況，以最低所需武力，包括施放催淚煙驅散暴徒，警告暴徒立即停止違法行為。

【16:33】約4時20分，數十名防暴警察沿旺角彌敦道往油麻地方向推進，另有一批防暴警察由油麻地向旺角推進，兩批警員面對面站在彌敦道及咸美頓街交界，中間站立的人大部分是記者，另有圍觀的市民。至4時半，警方在彌敦道及登打士街交界舉藍旗，警告圍觀的市民；有滿頭灰白的市民指罵警員，被警員按在地上拘捕。警方持續舉起藍旗。

【16:25】大埔太和路一輛貨櫃車駛至防暴警察旁，警方搬走示威者設置的水馬等障礙物上貨櫃車。

【16:15】一名白衣男子涉於太古城外舞刀，其後被防暴警察制服及帶上警車。

【16:12】大埔太和路，警方舉黑旗警告會施放催淚煙，並舉槍指向示威者，警員同時拆除太和路上的路障。在荃灣，防暴警察向天橋上的人開槍，並施放催淚彈，然後登上警車離去。

【16:03】太古城有示威者破壞星巴克舖面，用噴漆塗污店名及於桌面噴上「黑心」二字，防暴警察到場但未有進入太古城。

【16:00】防暴警察於大圍文禮閣附近施放催淚彈。

【15:53】港鐵宣布沙田圍站關閉。【相關報道：交通消息】

【15:51】有示威者一度在荃灣廣場破壞美心集團旗下的元氣壽司，至少6人於商場外被捕，引起圍觀市民不滿，不斷指罵警員。

【15:47】港鐵宣布觀塘站關閉，輕鐵全線暫停服務。【相關報道：交通消息】

【15:45】有示威者在荃灣大河道近沙嘴道嘗試設路障，防暴警察旋即到場驅散，其間曾在地面向天橋開槍，引起市民不滿指罵。有警員指向市民稱「你肯定唔係沙田居民」，隨即被糾正身在荃灣。及後有人在天橋上向警員投擲雨傘及磚頭，防暴警立即向天橋發射一枚催淚彈，當時天橋上大部分市民並無防護裝備，記者亦未及戴上裝備，多人不適。

【15:41】有警車駛至沙田圍站附近，防暴警察下車，示威者逃去，防暴警察未有拘捕任何人，其間有警員跌倒。

【15:33】在沙田，示威者兵分三路，每隊數十人，其中一隊往沙田圍站，以竹竿、鐵鎚等破壞設施。由於車站仍在營運，有人正出閘，示威者不時提醒其他人小心，亦開閘讓路予市民離開。另一隊示威者則往大圍方向。

大埔中四生被捕

【15:27】警方在荃灣、大埔、觀塘、屯門等多區分別採取行動拘捕多人，其中大埔有穿街坊裝的中四生被捕，警員亦一度進入荃灣一商場把一名少年按在地下制服拘捕。警方行動惹來街坊指罵。

【15:21】市民陳先生（化名）向本報記者表示，目擊一名警員在彌敦道雅蘭中心「落單」被襲，其間有人踢警員的腳，警員的雷明登霰彈槍險些掉在地上。其後大批警員趕至，拘捕至少3名示威者。

【15:20】屯門一批示威者走進輕鐵石排站，破壞增值機及閉路電視等設施，然後迅速離去。港鐵表示，受天水圍區的突發情況影響，輕鐵服務761P、751及706線暫停服務，呼籲乘客留意及使用其他交通工具。

【15:10】有示威者到沙田大會堂外的美心皇宮縱火，保安用滅火筒救火，美心皇宮仍如常營業。

【15:05】至少3輛警車駛至旺角亞皆老街、彌敦道一帶，驅散示威者，示威者將竹枝拋向警車，一輛載着便衣警員的車衝前並撞到路障，未有撞到示威者。警員追捕示威者，至少兩男一女被制服及帶走。一名黑衣男被制服在地後大叫「透不到氣」。

【14:59】警方表示，下午2時起，多批蒙面示威者於全港多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者於商場內噴漆及破壞商場設施。警方呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。警方亦提醒市民參與「未經批准的集結」，屬違法行為。

【14:56】荃灣沙嘴道有示威者用水馬設路障，約5分鐘後多名防暴警察到場，其後於路德圍一帶追捕示威者，有人當場被制服，示威者四散，防暴警察隨後上車離開。

示威者沙田站路軌扔雜物

沙田新城市廣場內的優品360及7樓的商舖已落閘，有示威者一度離開商場，沿路擋着防煙門不讓記者跟隨採訪，其後有人扔雜物在沙田站4號月台路軌上，包括清潔手推車、膠箱、紙卷等。沙田站有4條路軌，列車服務未見受影響，隨後有港鐵職員到路軌拾走雜物。另有示威者自行為沙田站出口落閘，並在閘上噴漆，沙田站仍然運作。

旺角朗豪坊下午2時許地下樓層約有100人聚集，大部分人穿黑衣及戴口罩，眾人高叫反修例口號、合唱《肥媽有話兒》。該批示威者其後走出彌敦道，於彌敦道南北行線及亞皆老街交界，用膠索帶紮起鐵欄及竹枝設置路障，有巴士被堵塞未能經過，有乘搭巴士的市民下車步行離開。

【14:45】有網民發起於西環西寶城集合，商場下午2時暫停營業。有防暴警察在西環一帶巡邏。

觀塘apm地上噴「光復香港，時代革命」

【14:38】反修訂《逃犯條例》風波未息，有網民今日（13日）發起18區遍地開花行動，包括到全港多個大型商場聚集。下午約2時，10多名穿黑衣者於觀塘apm聚集，有人蒙面並用噴漆於商場地上噴上「光復香港，時代革命」、「香港人反抗」等字句。

在沙田新城市廣場中庭，約有500人聚集，不少人以「black bloc」打扮現身。早前NBA火箭隊總經理莫利（Daryl Morey）因撐港言論引起迴響，有人帶來寫上「stand with HK，stand with MOREY」的橫額，支持莫利。商場內不少商舖如常營業，包括喜茶及美心集團旗下食肆，沙田連城廣場的美心西餅亦有營業。

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