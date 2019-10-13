【施政報告】社協倡設租金管制改革綜援 (14:27)

社區組織協會幹事吳衛東表示，本港貧窮問題嚴重，仍有130萬貧窮人口，面對嚴重住屋問題。他批評政府推動社會房屋，但投放金額太少，也將責任推卸予自願機構，社會房屋數量少，反問「點救近火？」他亦批評政府拒推行租金管制。

58歲鄭先生居於百呎劏房，租金約3500元。他以往任職保安，但因年紀等問題求職困難，現時無業，領取每月約4400元綜援，大部分用作支付租金。他希望政府可推行租金管制及租金津貼，亦希望可提供滅蝨津貼，改善住屋環境。

政府新一份《施政報告》預料會交代綜援檢討。社區組織協會建議重設各項曾經提供予健全成人及兒童的綜援特別津貼及補助金，包括搬遷津貼、眼鏡費津貼、學生膳食津貼等，另建議調高可豁免入息上限至總額6000元；受僱於全職工作後的豁免入息期限增至3個月，將兩年一次的豁免增至三次。

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