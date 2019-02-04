【禁蒙面法】鄭若驊稱《禁蒙面法》干擾有限　警員核實身分後市民可戴回口罩 (11:35)

鄭若驊表示，政府在制訂新規例時，已充分顧及《基本法》及《香港人權法案條例》內的人權保障，包括言論自由、和平集會和私生活的權利，惟上述權利非絕對，可施加限制，但需符合相稱性原則，包括是否已在社會利益及對個人權利限制之間取得合理平衡。

鄭若驊指出，《禁蒙面法》不會損害市民言論自由與和平集會自由，市民仍可在不蒙面情況下，自由參加合法、和平的公眾活動。她續稱，市民在公眾地方被警員要求移除口罩或蒙面物品以核實身分，只要核實完成後，是可以立即戴回口罩或蒙面物品，認為新措施對市民權利的干擾是極為有限。

外界有聲音指政府繞過立法會，鄭若驊稱說法並不正確，因規例是一項附屬法例，會按規定提交予立法會省覽，包括通過決議提出修訂規例。

（鄭若驊網誌）

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