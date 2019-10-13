【交通消息】荃灣線、將軍澳線、馬鞍山線列車服務暫停 (21:10)

目前需要關站及暫停服務的情況如下：

荃灣線：全線暫停服務

將軍澳線：全線暫停服務

馬鞍山線：全線暫停服務

觀塘線：油麻地站、旺角站、太子站、黃大仙站、觀塘站、藍田站、油塘站、調景嶺站

馬鞍山線：沙田圍站、第一城站

機場快線：九龍站、青衣站、博覽館站（暫停服務）

西鐵線：荃灣西站

東鐵線：沙田站

輕鐵：全線暫停服務

【20:59】港鐵表示，將軍澳線列車服務現時已暫停。

【20:43】港鐵表示，荃灣線剛剛暫停列車服務，除了一些轉線站外，包括荔景、美孚、金鐘、中環，所有荃灣線車站關閉。另外，觀塘線藍田站及油塘站亦已關閉。

【20:24】港鐵表示，因應有公眾活動進行，為保障乘客及員工的安全，經過風險評估後，現時觀塘線黃大仙站、調景嶺站；荃灣線深水埗站、長沙灣站、荔枝角站、大窩口站；將軍澳線調景嶺站至寶琳/康城站需要關閉，列車不停這些車站。

【19:40】港鐵表示，因應公眾活動，為保障乘客及員工的安全，經過風險評估後，現時荃灣線列車不停太子至尖沙嘴站，觀塘線列車不停油麻地、旺角及太子站。

【19:02】將軍澳站現時已關閉，列車不停將軍澳站。

【18:18】港鐵表示，荃灣線葵興及葵芳站亦需要關閉，以保障乘客及員工的安全，列車不停該兩個車站。

【17:51】港鐵表示，由於現時有人進入沙田站並影響車站運作，為保障乘客及員工安全，列車不停該車站，車站亦需要關閉。

【17:38】港鐵表示，荃灣線荃灣站及西鐵線荃灣西站需要關閉，列車不停該兩個車站。

【15:52】港鐵表示，馬鞍山線沙田圍站由於被人破壞，為保障乘客及員工安全，現時該站需要關閉，馬鞍山線列車亦不停沙田圍站。

【15:47】港鐵表示，因應公眾活動進行，為保障乘客及員工的安全，經過風險評估後，現時觀塘站需要關閉，列車不停觀塘站。

另外，由於輕鐵有多處地方的路軌設施被破壞，現時全線輕鐵暫停服務。

【15:30】有網民今日（13日）發起18區「遍地開花」行動。港鐵表示，受到天水圍區的突發情況影響，輕鐵服務761P, 751、705及706線暫停服務，呼籲乘客留意及使用其他交通工具。

新巴城巴表示，18條日間路線需改道行駛，包括102、104、112、117、118、171、701、701A、796C、904、905、970、970X、A20、A21、B3A、E21、E21A。【新巴城巴路線改道資訊】

九巴稱，因應各區最新交通情況，部分路線會因應實際情況作出改道安排，或會於中途站停止服務，提醒乘客依照在場外勤人員指示。【九巴特別交通報告】

【08:02】港鐵表示，所有重鐵車站今日（13日）會投入服務，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今天晚上10時結束。

輕鐵：

- 所有線路恢復行駛

- 705與706線混合行駛

- 705、706、751線在天水圍區改道

- 751線在屯門區不停友愛站

- 610線班次調整至每15分鐘一班

- 所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站

機場快線：

- 由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務

- 因應機管局及政府要求，下午3時起至尾班車，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站及博覽館站

- 香港站市區預辦登機手續服務正常

- 九龍站市區預辦登機服務於下午2時起暫停

逃犯條例 相關報道：

多區示威・不斷更新

沙田荃灣屯門康文署設施提早關閉