【逃犯條例】訪港美參議員克魯茲︰《香港人權與民主法案》料大比數通過 (22:53)

克魯茲早前曾公開表示，美國與香港的反修例示威者同在；他近日到訪亞太地區多個地方，最後一站來到香港，停留一日。他接受訪問時形容「中共被香港示威者嚇怕」。

要擁抱「非暴力抗爭」

克魯茲被問到會否譴責香港街頭暴力行為，如「私了」不同意見的人，他稱，沒有見到相關行為。他表示，今日特意驅車視察香港不同地方，亦與民主派人士、領袖、年輕人和長者見面，他向與會者指出，要擁抱「非暴力抗爭」。他明言面對警察的暴力鎮壓，仍要保持「非暴力」是很困難，但強調非暴力抗爭十分有力量，令世界注視到香港的不公義，而中共政權正正是想將香港示威歸類為「恐怖分子的暴力行為」，多於「示威者為爭取人權和民主站出來」。

指特區政府、中國會用更多專制手段打壓示威

有關政府引用《緊急法》立《禁蒙面法》是否令香港愈來愈接近中國、變成專制地方的問題，克魯茲稱特區政府和中國政府會用更多專制手段，打壓示威。若之後政府再引《緊急法》做網禁及取消區議會選舉，他認為是走向專制和獨裁。「一個政府想打壓示威者、令人噤聲，就會審查溝通渠道」；他又稱，中共預期建制派處於劣勢，無人會驚訝中共想取消選舉，但認為此舉是軟弱和恐懼表現。

敦促中國尊重《基本法》

克魯茲指出，若中共以粗暴和鎮壓來回應示威，會破壞香港繁榮，敦促中國尊重在《基本法》的承諾，保障香港自治、人權及自由，落實普選。對於美國總統特朗普稱香港的示威活動有減退跡象，克魯茲則稱不清楚相關評論。

NBA火箭隊總管莫雷言論令人關注

克魯茲在訪問中多次提到，NBA火箭隊總管莫雷在Twitter發表支持港人爭取自由後，被中共政權視為對其獨裁的威脅。他稱，中共想香港的事無人留意，但正因中國國家主席習近平自負地以為可勒索NBA接受審查，使得莫雷的言論和香港更令人關注。

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