【逃犯條例】林鄭取消會面　訪港美國參議員克魯茲：顯示她害怕示威者 (21:44)

【21:07】本報向特首辦查詢會面由誰提出、原訂主題為何，以及會面為何會取消，特首辦僅回覆「行政長官沒有與該美國參議員會面」。

【20:43】美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）訪港兩日，是本港反修訂《逃犯條例》風波爆發以來，到港的最高級美國政客。克魯茲今午（12日）與香港傳媒會面時透露，原定今日與特首林鄭月娥會晤，但會面最終被林太取消。

克魯茲表示，林鄭月娥要求兩人的會面「完全保密」，以及他不可向傳媒提及有關會面。他認為林鄭月娥「似乎誤解了言論自由和新聞自由是怎麼一回事」，又稱林太取消會面並非「強硬」的象徵，反顯示她懦弱且害怕香港街頭的示威者。

特首辦暫未回應事件。

（路透社）

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