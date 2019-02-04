【禁蒙面法．短片】市民聚集新城市廣場辦「蒙面大派對」　學生戴口罩唱歌憂秋後算帳 (17:45)

【17:28】政府上周宣布訂立《禁蒙面法》引發多場示威，有網民發起今日（12日）於沙田新城市廣場內舉行「蒙面大派對」反立法。下午4時半，商場中庭有過百人聚集高叫口號，有學生高唱《願榮光歸香港》，並以色士風伴奏，鄺同學說，擔心被秋後算帳所以戴上口罩，但認為唱歌也要擔憂十分無理。

今午約3時半，商場內有大量市民如常逛街，未見有戴口罩的人聚集。港鐵沙田站繼續運作，未聽到有職員稱要關站，靠近連城廣場的出入口落了閘，該出入口早前有示威者破壞一列售票機，而站內的美心西餅則未有營業。

踏入4時，商場中庭開始有數十人聚集，高呼「光復香港、時代革命」、「解散警隊、刻不容緩」、「我有權戴口罩」等口號。半小時後，中庭已有過百人聚集，叫口號聲此起彼落。大部分商舖均繼續營業，惟被指是內地公司經營的喜茶則落閘。有在商場購物的市民表示，擔心示威活動會令交通變得麻煩，會提早離開沙田回家，但觀乎現時情况認為仍然無問題。

有4名中四學生一同站在中庭高唱《願榮光歸香港》，並以色士風伴奏。鄺同學說，擔心被秋後算帳所以戴上口罩，但認為唱歌也要擔憂十分無理。他說，過去也有在新城市廣場帶領眾人唱歌，希望「做到什麼就做」，在校內亦堅持每日戴口罩，未有被教師責罵。

盧小姐與兩名姨甥一同戴上口罩在新城市廣場觀看抗議情況，她說不舒服戴口罩很正常，又說立法剝奪了一些可能職業上不便露面參與集會或遊行的人的自由，她說，立法後仍有戴上口罩參與遊行。她表示，兩名姨甥仍就讀小學，對事件認識不深，現如常上學，不會刻意為他們戴口罩。

李小姐帶同5歲兒子一同到新城市廣場，兒子更帶同「蟻俠」面具現身，在幾名中四學生的色士風伴奏下，按着左胸高唱《願榮光歸香港》。李小姐說，非常反對訂立《禁蒙面法》，質疑為何市民不可戴口罩，警員卻可蒙面及遮蓋編號，令市民投訴無門，「依家真係好勞氣」，為了下一代站出來都沒有用，對政府感失望。她說兒子所戴的蟻俠面具本來為其玩具，另有一個恐龍面具亦臨時借給了人。

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