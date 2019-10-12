【逃犯條例．短片】銀髮族警總外靜坐48小時　聲援反修例被捕者 (17:23)

另外，有年輕人主動逐個老人詢問要否量血壓。有伯伯說：「我淨係有小小激動啫！我可以嘅！」

【17:01】反修例運動持續，「銀髮族老而不廢」今日發起在灣仔警察總部外靜坐48小時。組織發起人之一、退休中學教師譚國新表示，因為得知被捕者會被拘留48小時，故他們靜坐48小時，表示與被捕者同行。有婆婆聲淚俱下稱，若年輕人抗爭成功，她是得益者，但若失敗，卻是年輕人承受，故可以的話一定要站出來。

約數十名銀髮族下午2時開始在警總附近靜坐，他們或閒聊或看書，偶爾高叫「香港人反抗」、「沒有暴徒，只有暴政」等口號。3時許灣仔下起大雨，銀髮族顯得有點狼狽，紛紛走到橋底避雨。約4時，守護孩子成員陳伯來到現場。停雨後，橋下約有60多人，橋上有逾百人聚集，大會播出《願榮光歸香港》，參加者跟着唱。

譚國新表示，現場應有逾50人參與，理論上是未經批准的集會，亦有警察跟他說，他可能被檢控。他說，若收到警方通知，便會叫大家走，又笑言很高興得到大家支持，認為如無激烈衝擊，相信能完成48小時靜坐活動。

60歲的李女士稱，自己沒有兒女，認為警方「對黑社會仁慈，對後生仔暴力」，令她站出來，支持今次運動。她知道今日活動沒有警方不反對通知書，說「出得嚟就唔諗」，她哭訴：「睇體力，盡量可出都會出，我做不到咁勇武，如（年輕人）爭取到，我係得益者，如爭取不到，是佢哋受傷害，坐監係佢哋啊。」

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