【區議會選舉】聶德權：選管會將修例　候選人「住址」改「地址」免起底 (16:27)

他表示，過去幾個月社會紛爭激烈，暴力升溫令人感擔心，他希望區議會選舉能於平和環境下進行。他指出，若出現騷亂、暴力或危害公眾安全的情況，妨礙或嚴重影響選舉進行，特首林鄭月娥可決定押後區議會選舉。

對於會否引用《緊急法》押後或取消區議會選舉，他表示，現有機制已可處理，政府已安排12月1日作為後備投票日，若明年1月1日前仍未能舉行選舉，須修訂相關規例再經立法會三讀通過，才能另覓日子進行選舉，屆時區議會將出現「真空期」，「真空期」有多長要視乎立法會審議進度。

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