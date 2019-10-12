港鐵九龍塘站G出口有人擲汽油彈　荔枝角站B1出口有燒焦痕迹 (19:25)

【16:28】港鐵公司已就九龍塘站被人投擲汽油彈報警，現時暫時關閉G1及G2出入口，以便警方蒐證。

【16:08】警方表示，今日（12日）下午有人在港鐵九龍塘站內投擲汽油彈，無人受傷，站內設施受到嚴重損壞，警方已派員到場處理，九龍塘站G1及G2出口現暫時封閉。

警方譴責擲汽油彈者罔顧市民安全，警告必須停止違法行為，亦提醒市民保持警覺，遇到危險要盡快逃離，並報警求助。

警方消息指出，下午約2時半，有人在港鐵九龍塘站G出口向站內投擲汽油彈，現場一部閘機起火，職員發現報警，消防到場時火勢已熄滅，事件中無人受傷。

警方接報到場檢獲兩個啤酒樽，其中一個已爆開，另一個裝有可疑液體。附近一名麵包店店員稱，事發時一名揹黑色袋的男子經過麵包店後，港鐵站便起火。

案件列作縱火，警方正追緝一名身高1.7米、事發時戴黑色鴨舌帽、黑口罩、身穿黑衣及長褲的男子。警方表示，對一切暴力違法行為，予以嚴厲譴責，必定跟進調查。

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