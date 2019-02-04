【禁蒙面法】六旬爸不滿警濫權當哨兵護年輕人　女生睹的士司機撞人後接受衝擊行動 (16:03)

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年逾60的劉先生戴上黑色口罩參與遊行，他表示，自己大可不戴口罩，但認為政府立法無理，故就此抗議。他說，最不滿警察制服市民後再施加暴力，「我不同意暴力。破壞港鐵的，你可以拘捕他，但你不可以打他」。劉先生育有一子一女，作為家長，每當看到有年輕人被警察打，都會很痛心。

他說，兩名20多歲的子女分別是前線「滅火隊」及「雜工」，而他一個月前開始當「哨兵」，密切留意警方動向，希望保護年輕抗爭者。他笑言，自己外貌呆笨，不容易被人察覺到其角色。他又稱，這數月來「講了很多大話」，因為家中兩老擔心、認為示威者就是錯，不希望兒子上街，他自己要另想藉口。他說，他一家人都有碩士學位，有學識，不會被別人煽動，要經常勸說父母。

19歲的Neko也參與遊行，她說反修訂《逃犯條例》運動已4個多月，自己也感疲倦，但認為不能放棄抗爭。她表示，對於警察濫權、新屋嶺發生性暴力事件、15歲少女浮屍案令她感氣憤，對警方失去信任。她又是深水埗的士司機撞向人群的目擊者，距離傷者只有幾個身位，「司機明顯是感到不耐煩，所以刻意左轉撞向人群」，她對有少女遭撞斷雙腳感到非常傷心。她又說，傷者馬上被警方控告，但司機卻獲保護，認為目前即使發生不公義的事，涉事者也不會被制裁，感到不公。

在IVE修讀幼兒教育的Neko立志做教師，感到要成為教育工作者，要背負愈來愈沉重的壓力。她說，有教師實習時，被學生問到「點解依家啲警察咁嘅？」該實習教師也不懂得回應，她也認為「這些問題難以用一個客觀的看法來解釋，過去會說警察是維護公義、維護法紀，但現在真的不知道怎樣說」。

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