【禁蒙面法．短片】防暴警彌敦道登警車離去 (23:37)

【23:33】十多名示威者及大批防暴警均在彌敦道快速奔跑，雙方相隔頗長距離，示威者轉眼已散去。

【23:30】防暴警一直向旺角推進。一批示威者沿彌敦道向油麻地方向前進。

【23:27】大批防暴警在旺角警署外的彌敦道佈防，把記者驅趕回行人路，並迅速向前推進。

【23:10】約50名市民繼續在旺角警署對面行人路聚集，不時高叫口號，晚上11時有示威者慶祝生日。至11時10分，警員突然在完全沒有任何警告下，以防暴槍在高處向地面發射最少一發橡膠子彈，之後才舉橙旗及以揚聲器指有人向警署投擲物件。

【22:29】警員再在旺角警署高處舉藍旗，稱在場市民正參與非法集結，警告他們立即離開。

【22:20】一批防暴警察由旺角警署衝出，沿西洋菜南街推進並築防線，彌敦道太子道西交界附近亦有警察築防線。聯合廣場對開則有一批蒙面黑衣人聚集。

【22:07】旺角警署外有警員遺下委任證，其後一批防暴警察步出警署取回該委任證。

再有逾50名市民在警署對面行人路聚集。

【21:56】旺角警署外大部分市民散去，但仍有人繼續在港鐵太子站外拜祭。警員再從警署高處舉藍旗及開咪警告，在場社工以揚聲器表示在場只有記者及街坊，又指出市民正進行宗教儀式。

【21:37】有男子向旺角警署擲雜物，警署內有警員由2樓開槍還擊，事前並無警告，未知有無打中人。警員開槍後才舉橙旗警告會開槍。記者事後在現在檢獲一枚布袋彈。

【21:34】旺角警署外，數名身穿便服、手持懷疑伸縮警棍的男子現身，自稱是警察並拘捕一名曾蒙面在警署門口玩電筒和激光筆的市民，並不停推撞在場記者，但該批拘捕市民的男子並無展示委任證。大批蒙面防暴警察隨即衝出，要求在場者「向彌敦道撤退」。有人表示在場的只是記者，有警員粗聲回應「記者又點呀！」，有警員將記者趕出馬路，之後又有警員要求記者返回行人路；又有女警稱現場的人是非法集結，喝令市民除口罩，被同袍拉開。警方之後在警署內高處舉藍旗，警告在場者正參與非法集結，要求他們離去，以及停止使用激光舉。

【21:03】旺角警署外一穿黑衣、戴帽及黑口罩的女子突被指是「藍絲」，她強烈否認，與在場者口角，現場其他人調停，其間有人說「大家都係同路人，唔好咁樣啦，畀人笑呀」，又有人帶頭叫「香港人，反抗」口號。一名戴鴨嘴帽男子一度向該女子撒溪錢，被在場市民帶到對面馬路安撫。雙方再爭論一番後，女子與同伴自行離去。

至晚上約9時，開始有人以激光筆照向警署，又有人手持「唱K神器」唱歌及叫警員「起身喇」。

【18:59】旺角警署對開，約30名市民在港鐵太子站出口外燒冥鏹，較早時在附近處理汽車冒煙事件的消防員上前，提醒市民小心火種，市民答應並對消防員說「辛苦晒阿sir」。現場氣氛暫時和平，未有警員以揚聲器警告，警署外的水馬內亦未見防暴警察戒備。

【18:46】長沙灣政府合署大堂內，仍有水柱從天花的灑水系統噴出，現場水掣已關，消防到場了解後表示，要等大廈水缸的水流清光，水柱才會停下。該灑水器自下午5時許已開始噴水。

【18:22】一批示威者步行到荔枝角，在深水埗運動場附近大致散去。

【18:16】太子站外有市民拜祭浮屍案的15歲陳姓女生，在現場摺元寶、燒香，並放置珍珠奶茶、蛋撻等祭品。

【18:06】一部消防車駛至長沙灣政府合署外停泊，政府合署內有保安員嘗試以黑膠袋遮蓋大閘，大樓內的一個消防灑水器仍在噴射水柱。警方發稿稱，下午約5時，有暴徒在長沙灣政府合署外縱火，並撬開鐵閘入內破壞；又表示將展開驅散行動，「警告暴徒立即停止違法行為及離開」。

【17:59】旺角警署正門簷篷上，有防暴警察持長槍戒備；警署高處有警員以強光電筒照向太子道西行人路上的市民。大批防暴警察在警署外佈防，有警員一度與街坊爭執，防暴警其後返回旺角警署內。警署對開的港鐵太子站出口外，繼續有市民拜祭。

水炮車及銳武裝甲車停泊在深水埗警署內停車場。

有示威者走到石硤尾後左轉入巴域街，現時正沿青山道向荔枝角方向進發，其間繼續在多處設置路障。

【17:52】數十名防暴警察在旺角警署對出的港鐵太子站外，撕走車站出口外的文宣，警員大多蒙面，並有警員手持圓盾、警棍及長槍等戒備。

【17:50】原在長沙灣政府合署外佈防的防暴警回到深水埗警署停車場登上警車。

【17:34】一批防暴警察持長盾及防暴槍等進入港鐵油麻地站，另有一批防暴警察從站內一房間步出。大部分警員均蒙面。

有防暴警在鴉蘭街與街坊口角。

【17:32】有遊行人士抵達美孚站後離去。

【17:30】南昌街長沙灣道交界，有示威者停留，高叫「要撤嘅就走，要打嘅就留低」。

聯合廣場對出彌敦道，防暴警察清理行車線上的路障。

兩批防暴警從油麻地方向和太子方向匯合，轉入茘枝角道。

【17:27】近荔枝角遊行隊尾位置有示威者在多處沿路架設路障，示威者又呼籲要加快步行速度。

【17:20】遊行人士陸續散去，因見到長沙灣政府合署外有防暴警察出動，遊行隊伍中後段的人漸漸加快腳步，呼籲參加者盡快離開。

【17:19】港鐵荔枝角站B1出口落閘，有市民趕在閘門關上前進入站內。

【17:11】數十名防暴警察抵達長沙灣政府合署外佈防。

【17:09】長沙灣政府合署外一度有示威者聚集，大樓地下一個消防灑水器不停灑水，示威者之後散去。

【17:08】有示威者敲穿長沙灣富臨酒家的圍板，發現酒樓內有人，最終散去。

【17:00】長沙灣道怡閣苑對開的遊行隊伍中，有參加者見有車駛經，大叫「睇車」、「讓路」。

【16:57】防暴警在油麻地眾坊街附近停下。

【16:50】遊行隊伍到達深水埗貿易廣場外，突然有人說「聽日18區開花」、「聽日見」，參加者隨即四散。有勇武派示威者表示，因見到深水埗附近有水炮車，為顧及參加者安全，今日（12日）決定在終點附近解散，也沒有特別針對商戶的衝擊行動。

防暴警察沿彌敦道推進，在油麻地九龍中央郵政局外關上被扭開的消防水掣後，繼續向北推進。

【16:35】一輛的士在佐敦裕華國貨外十字路口停下，示威者要求司機調頭，但司機拒絕。示威者其後從遠處看見防暴警察接近，即向油麻地方向離開，的士司機繞過地上的雪糕筒駕離。防暴警察繼續在彌敦道佐敦薈對出雙線馬路列陣戒備。

【16:31】遊行隊伍途經優品360深水埗分店，對着店舖叫罵「福建360」、「間嘢就執笠㗎啦，唔好理」，呼籲切勿衝擊。

【16:30】尖沙嘴數十名防暴警向佐敦推進。

遊行人士已轉入長沙灣道。

【16:18】在尖沙嘴警署對開馬路，數名守護孩子成員面向警署大門站立，正等待所有遊行人士離去。警署內有平台有警員戒備，曾用咪呼籲在場人士離去，警署內亦一直展示黑旗警告會使用催淚煙。部分途經的遊行人士大叫「解散警隊 刻不容緩」，但雙方大致平靜。

警方稱下午約3時半，大量示威者聚集於尖沙嘴彌敦道向旺角方向前進，設路障阻塞交通，影響緊急服務；指在場者正參與「未經批准的集結」，呼籲示威者立即停止違法行為及離開。尖沙嘴警署報案室服務暫停。

【16:10】遊行人士到達旺角始創中心外，經商討後，決定行荔枝角道，前往深水埗。

遊行期間，一輛巴士的司機開窗丟下數把長傘，示威者感意外，上前拾起雨傘。

有遊行人士途經彌敦道一個修路地盤時，取水馬築路障。地盤工人對他們說「加油」，又稱會待所有遊行人士經過後才取回水馬。

【16:04】尖沙嘴警署警員把黑旗插在雪糕筒上，警告會施放催淚煙。警署平台上有警員持防暴槍戒備。

【16:02】旺角彌敦道上空有直升機盤旋，雖然已停雨，示威者都紛紛撐傘。

【15:55】有示威者在佐敦港鐵站出入口以鐵槌破壞圍板，並在車站外牆貼上文宣。

【15:51】遊行人士到達油麻地，記者見彌敦道與窩打老道交界的交通燈已復修完成，操作正常。

【15:42】遊行隊伍途經優品360分店，未見有示威者衝擊該店。已拉閘的尖沙嘴警署有警員把藍旗插在兩個雪糕筒上，然後退回警署內。

【15:38】遊行隊尾的示威者已全部離開尖沙嘴鐘樓。

【15:35】遊行隊伍途經尖沙嘴警署，警員在警署內平台開咪，指這是非法集會，並舉起藍旗警告。途經示威者指罵警員。

【15:32】栢麗大道商店相繼落閘。有示威者高叫「前面尖沙嘴警署，唔好理佢」，呼籲切勿衝擊。

【15:28】有示威者在海防道設置路障。有示威者對彌敦道上巴士站等候的市民說：「唔好意思呀，冇巴士啊。」

【15:21】遊行隊伍開始佔用彌敦道北行線路面。港鐵尖沙嘴站彌敦道有部分出入口已拉閘，沿路有商舖提早關門。尖沙嘴現場開始落雨，遊行的人紛紛撐傘。

【15:15】有黑衣示威者帶領遊行隊伍起步，現場已有逾千人，陸續向彌敦道進發。

【15:00】政府引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》實施一周，有市民發起反對緊急法遊行，今午（12日）3時由尖沙嘴鐘樓遊行到深水埗。尖沙嘴鐘樓近3時有數百人聚集，大部分穿上黑衣及戴口罩，高叫「我有權戴口罩」，「解散警隊，刻不容緩」，「光復香港，時代革命」，「香港人反抗」。

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