【禁蒙面法】反緊急法遊行參加者經荔枝角道往深水埗　尖沙嘴警署舉黑旗 (16:30)

遊行人士已轉入長沙灣道。

【16:18】在尖沙嘴警署對開馬路，數名守護孩子成員面向警署大門站立，正等待所有遊行人士離去。警署內有平台有警員戒備，曾用咪呼籲在場人士離去，警署內亦一直展示黑旗警告會使用催淚煙。部分途經的遊行人士大叫「解散警隊 刻不容緩」，但雙方大致平靜。

警方稱下午約3時半，大量示威者聚集於尖沙嘴彌敦道向旺角方向前進，設路障阻塞交通，影響緊急服務；指在場者正參與「未經批准的集結」，呼籲示威者立即停止違法行為及離開。尖沙嘴警署報案室服務暫停。

【16:10】遊行人士到達旺角始創中心外，經商討後，決定行荔枝角道，前往深水埗。

遊行期間，一輛巴士的司機開窗丟下數把長傘，示威者感意外，上前拾起雨傘。

有遊行人士途經彌敦道一個修路地盤時，取水馬築路障。地盤工人對他們說「加油」，又稱會待所有遊行人士經過後才取回水馬。

【16:04】尖沙嘴警署警員把黑旗插在雪糕筒上，警告會施放催淚煙。警署平台上有警員持防暴槍戒備。

【16:02】旺角彌敦道上空有直升機盤旋，雖然已停雨，示威者都紛紛撐傘。

【15:55】有示威者在佐敦港鐵站出入口以鐵槌破壞圍板，並在車站外牆貼上文宣。

【15:51】遊行人士到達油麻地，記者見彌敦道與窩打老道交界的交通燈已復修完成，操作正常。

【15:42】遊行隊伍途經優品360分店，未見有示威者衝擊該店。已拉閘的尖沙嘴警署有警員把藍旗插在兩個雪糕筒上，然後退回警署內。

【15:38】遊行隊尾的示威者已全部離開尖沙嘴鐘樓。

【15:35】遊行隊伍途經尖沙嘴警署，警員在警署內平台開咪，指這是非法集會，並舉起藍旗警告。途經示威者指罵警員。

【15:32】栢麗大道商店相繼落閘。有示威者高叫「前面尖沙嘴警署，唔好理佢」，呼籲切勿衝擊。

【15:28】有示威者在海防道設置路障。有示威者對彌敦道上巴士站等候的市民說：「唔好意思呀，冇巴士啊。」

【15:21】遊行隊伍開始佔用彌敦道北行線路面。港鐵尖沙嘴站彌敦道有部分出入口已拉閘，沿路有商舖提早關門。尖沙嘴現場開始落雨，遊行的人紛紛撐傘。

【15:15】有黑衣示威者帶領遊行隊伍起步，現場已有逾千人，陸續向彌敦道進發。

【15:00】政府引用《緊急法》訂立的《禁蒙面法》實施一周，有市民發起反對緊急法遊行，今午（12日）3時由尖沙嘴鐘樓遊行到深水埗。尖沙嘴鐘樓近3時有數百人聚集，大部分穿上黑衣及戴口罩，高叫「我有權戴口罩」，「解散警隊，刻不容緩」，「光復香港，時代革命」，「香港人反抗」。

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