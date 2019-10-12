【逃犯條例】美眾議院下周審議《香港人權與民主法案》 (14:38)

本報翻查美國眾議院網站，亦見該兩個草案及「承認香港與美國的雙邊關係、譴責中國內地干預香港事務及支持香港人示威權利」的決議案，排在下周首三項議程上處理。

黃之鋒指出，若眾議院表決通過有關草案，再經參議院通過及總統簽署便正式生效。他表示，法案的執行與否取決於美國總統特朗普的決定，稱對方立場雖「五時花六時變」，惟認為近期NBA風波等令美國輿論站在香港的一邊，呼籲港人繼續以大規模示威爭取國際關注，從而向中方及港府施壓。

特朗普：港示威人數減少 信問題會自行解決

特朗普昨日（11日）在白宮跟中國國務院副總理劉鶴會面，其間談及香港形勢。特朗普說：「我們討論了香港，我認為中國在香港問題上取得巨大進展，我一直關注事態發展，我跟副總理（劉鶴）說，跟幾個月前最初幾天相比，（示威情况）確實緩和下來，那時候看到很多人，現在少了很多人。」他認為，有關問題會「自行解決」，並稱中美貿易談判達成首階段協議，對香港來說是非常正面的事。

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