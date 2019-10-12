【逃犯條例】楊潤雄：學生不應咒罵持不同意見教師及強迫政治表態 (13:12)

至於最近多間大學學生要求校長表態或譴責警方，楊潤雄在節目後見傳媒時表示，表態與否是個人選擇，他相信校長對社會及政治事件會有自己的看法，但個人看法和職務未必有直接關係。他認為，學生不應強迫任何人，包括校長作政治表態，否則或會出現政治爭拗。

楊潤雄在商台節目中表示，9月開學後及政府訂立《禁蒙面法》前後，有較多年輕人被捕的情況令人擔心。對於有人認為香港教育出現問題，他希望，未來學校教育能教導學生掌握正確價值觀、包容及尊重不同人的意見、有守法的觀念及不靠暴力表達意見等。他指出，社會上有部分成年人支持年輕人違法行為，如於港鐵跳閘，可能令年輕人於守法上有錯誤觀念。他希望，家庭教育及社會教育能配合學校教育，希望父母能教導子女分對錯，否則學校工作會事倍功半。

被問及教育局上周五（4日）要求全港學校發家長信說明《禁蒙面法》的做法是否給予學校壓力，他表示，上周五後有一個長假期，擔心有學生在此期間會外出，不知政府已訂立新例，他認為透過學校通知每一個學生是最快及最有效方法，避免有學生誤墮法網。他認為，除非有健康或宗教理由，學生在校內相處不應戴口罩，因戴口罩似乎是一個訴求或表達。

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