【逃犯條例】楊潤雄：學生不應咒罵持不同意見教師及強迫政治表態 (13:12)

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強早前因促請政府以暴動罪起訴暴力示威者，在校園演講廳被約200人包圍，教育局長楊潤雄今早（12日）出席商台節目時表示，學生不應以群眾壓力，咒罵及不禮貌對待不同意見的教師，質疑影響言論及學術自由，認為應理性討論，用理據說服他人。
至於最近多間大學學生要求校長表態或譴責警方，楊潤雄在節目後見傳媒時表示，表態與否是個人選擇，他相信校長對社會及政治事件會有自己的看法，但個人看法和職務未必有直接關係。他認為，學生不應強迫任何人，包括校長作政治表態，否則或會出現政治爭拗。
楊潤雄在商台節目中表示，9月開學後及政府訂立《禁蒙面法》前後，有較多年輕人被捕的情況令人擔心。對於有人認為香港教育出現問題，他希望，未來學校教育能教導學生掌握正確價值觀、包容及尊重不同人的意見、有守法的觀念及不靠暴力表達意見等。他指出，社會上有部分成年人支持年輕人違法行為，如於港鐵跳閘，可能令年輕人於守法上有錯誤觀念。他希望，家庭教育及社會教育能配合學校教育，希望父母能教導子女分對錯，否則學校工作會事倍功半。
被問及教育局上周五（4日）要求全港學校發家長信說明《禁蒙面法》的做法是否給予學校壓力，他表示，上周五後有一個長假期，擔心有學生在此期間會外出，不知政府已訂立新例，他認為透過學校通知每一個學生是最快及最有效方法，避免有學生誤墮法網。他認為，除非有健康或宗教理由，學生在校內相處不應戴口罩，因戴口罩似乎是一個訴求或表達。
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