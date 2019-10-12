【港鐵交通】列車服務晚上10時結束　高鐵西九龍站實施客流管理 (15:00)

九龍站市區預辦登機服務現已暫停，香港站市區預辦登機服務正常，截止時間為航班起飛前90分鐘。

【14:00】港鐵表示，由於高鐵西九龍站附近有公眾活動，車站正實施客流管理措施，乘客只可使用指定出入口進出。如前往西九龍站乘搭高速鐵路，請帶同即日車票/購票憑證及有效的旅行證件，於香港西九龍站D入口（近圓方溜冰場）進站；出站則使用K出口。如經柯士甸站前往香港西九龍站，須依照職員指示。

【08:16】港鐵表示，經審視修復工作的進度，並與警方及相關政府部門進行風險評估後，港鐵所有重鐵車站今天（12日）將會投入服務；除輕鐵外，所有鐵路線列車服務維持正常。

但由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務將提早於今天晚上10時結束。

輕鐵

-3條路線暫停，包括705、614、615

-706、751線在天水圍區改道

-751線在屯門區不停友愛站

-所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站、天水圍站

機場快線

-由頭班車起，提供來回香港站、九龍站、青衣站、機場站及博覽館站的列車服務

-因應機管局及政府要求，下午3時起至尾班車，來往香港站至機場站的列車服務約每10分鐘一班車，不停九龍站、青衣站及博覽館站

-香港站市區預辦登機手續服務正常

-九龍站市區預辦登機服務於下午2時起暫停

港鐵重申，確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此在確定車站及沿線設施能夠在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。