【逃犯條例．多圖】大埔「和你拖」人鏈爭訴求　多區市民悼浮屍案15歲女生 (23:28)

大埔「和你拖」人鏈長近兩公里，由廣福邨聖公會阮鄭夢芹小學外延伸至大埔風水廣場。有參加者帶同「FREE HK」燈牌到場，亦有人手持燈串等。市民沿途大叫「香港人，反抗」、「光復香港，時代革命」、「六大訴求，缺一不可」等口號，並合唱《願榮光歸香港》。晚上近10時半，有參加者呼籲其他人勿進入風水廣場，以免被指參與「非法集會」。

知專校園百人排隊上香

公眾關注一名15歲女生上月22日被發現浮屍將軍澳附近海面，今晚大批市民在調景嶺香港知專設計學院、上水、鯉魚門三家村碼頭等悼念。知專校園空地寫上「RIP」、「真相」字眼，約百人排隊上香及鞠躬，也有學生在摺衣紙。一名不願透露姓名的男學生表示，不相信15歲女生是自殺，促請學校公開有關該名女生行往海濱的閉路電視片，並於下周一（14日）前交代。

在上水，約500名市民出席追思會，他們點起燭光及祈禱，合唱《奇異恩典》及《願榮光歸香港》。至晚上近10時45分，在場市民大叫「香港人，反抗」、「解散警隊，刻不容緩」等口號後，主辦單位宣布追思會結束。

警察公共關係科署理總警司江永祥下午在記者會上稱，該名15歲女生沒有在反修例事件中被捕；據初步調查及解剖結果，死者沒表面傷痕，亦無被性侵迹象；引述驗屍官表示，陳的死因仍有待確定，又稱與陳的家人了解後，認為其死亡情況與背景無可疑。

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