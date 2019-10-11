石蔭邨鄰舍糾紛　施襲夫婦罪成分別囚2年2個月及1年 (19:39)

兩被告楊建波（54歲）及王瑜珍（54歲）均在內地出生，婚後來港，誕下2名子女。經審訊後，楊建波被裁定兩項有意圖傷人、一項襲擊致造成身體傷害及一項盜竊罪罪成；王瑜珍被裁定一項有意圖傷人、一項襲擊致造成身體傷害及一項刑事毁壞罪罪成。

法官判刑時稱，事件屬兩名被告與對面單位李氏一家的鄰舍糾紛，縱使李家女兒曾取笑女被告口音不正，但糾紛緣由是被告投訴李家報假案，即使李家女兒真的作出挑釁，仍不可合理化被告行為。

控方案情指出，兩名被告同住在石蔭邨智石樓一個單位，事主一家三口包括丈夫李展豪、妻子陳蕙華與女兒李美賢，則住在被告對面單位，兩個家庭關係惡劣。

案發於去年6月9日，兩名被告用手機拍攝男事主一家，男事主及女兒反拍攝還擊，兩方初則口角，首被告發難走近並推撞女事主，拳打其頭部及撼她頭向牆壁。首被告又拳打陳蕙華左眼，捉其手腳將人扔向牆壁，令陳失去知覺。次被告試圖阻止李美賢拍攝，糾纏間兩人跌倒，首被告趁機打向伏地的李美賢頭部。

次被告隨後坐在男事主身上，一邊大叫「非禮」，一邊將其頭部撼向牆壁兩次，首被告拿去男事主的手機。不久，次被告手持該手機走向防煙門，最終手機在大廈平台被尋回，屏幕破裂及損壞。

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