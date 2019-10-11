【禁蒙面法】新同盟成員提覆核　稱《禁蒙面法》與「止暴制亂」無關 (18:55)

申請人古俊軒在覆核申請書中表示，他挑戰的是行政會議透過《緊急法》訂立的《禁蒙面法》決定是不合法及違憲，違反了申請人在《香港人權法案》和《基本法》所保障的基本人權。

申請人表示，自特首林鄭月娥於10月4日宣布《禁蒙面法》及刊憲於翌日凌晨生效後，學聯前副秘書長岑敖暉及社民連成員梁國雄、24名泛民立法會議員等入稟覆核，要求申請臨時禁制令但均被拒；10月6日有大型暴力示威，7日有首宗違反《禁蒙面法》案件提堂，8日有77人因此被捕。

申請人續說，《基本法》列明立法會負責立法、立法審議程序，但特首卻繞過立法會，透過行政機構訂立相關法例，有違憲法規定，而且《禁蒙面法》有違私隱保障、言論及集會自由，加上訂立《禁蒙面法》和「止暴制亂」、便利警方執法無關連，反之構成寒蟬效應，所以要求法院宣布《緊急法》和《禁蒙面法》屬不合法和違憲。

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