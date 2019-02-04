【逃犯條例】六旬漢人鏈外揮舞鎅刀囚兩個月　官稱組人鏈叫口號「可造成困擾」 (18:15)

認罪的被告符柱標（65歲）報稱已退休和居於啟晴邨，控罪指他於2019年9月9日，在牛頭角沐虹街文理書院（九龍）外，非法及惡意傷害杜珮瑜。控方在庭上透露被告有26項案底，當中9項在暴力有關。辯方則指出，被告大部分案底和毒品有關，而上次涉傷人的案件發生於2002年。

辯方求情表示，被告是獨居長者，須照顧居於老人院的九旬父親；加上他經常做義工，已重歸正途，希望法庭輕判。辯方指出，希望法庭理解本案與近期社會動盪有關。辯方稱，從傳媒報導和網上片段可見，出於政見不同，有人若然干涉黑衣人，而該人又單獨行動，就有可能被包圍和「有恐懼在心中」。辯方形容，被告在這個情況下揮舞鎅刀，導致女教師無辜或意外受傷，只是一時鹵莽，被告並非好勇鬥狠的人。

署理主任裁判官張潔宜聽畢雙方陳辭，表示被告過往有9項案底和暴力有關，故監禁是判刑的唯一選擇，但被告上次涉傷人案距今已有17年，相信他已改過自新。張官接納辯方的解釋，被告是在特別情況才犯下本案。張官指出，案發時有80多人組人鏈和叫口號，他們的行為「有可能對他人造成困擾」，而被告一人面對數十人，雙方可能情緒激動，而被告可能感到害怕，相信他在一時衝動下揮鎅刀；加上受傷教師傷勢並不嚴重，考慮到被告認罪可扣減三分之一刑期，判被告監禁兩個月。

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