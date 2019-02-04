樓宇復修4資助計劃推加強措施　額外撥款105億 (17:30)

除「樓宇更新大行動2.0」外，「消防安全改善工程資助計劃」將增撥35億元，預計超過3500幢目標綜合樓宇可受惠；「優化升降機資助計劃」亦會額外增加20億元，優化多3000部舊式升降機。「長者維修自住物業津貼計劃」亦增撥20億元，將擴大受惠人士至綜援受助人，長者資產限額亦由長者生活津貼的兩倍增加至3倍，資助金額由4萬元增加至5萬元。

發展局長黃偉綸指出，過去擔心計劃加碼而業界未能承受，令維修價格上升，而有鑑於近來經濟放緩，而建造業議會最近亦指出，建造業工人開工不足，薪金下降，認為有空間可以加強計劃。他說，加強計劃目的並非讓社會氣氛平和，亦非推高建造業的就業率，但若政策能收此效屬好事。

升降機技工向來有短缺情况，機電工程署署長薛永恒指出，預計擴大優化升降機資助計劃後將要增加300多名技工以處理工程。他表示，會與建造業議會合作，提供相關課程；而過去5年，每年加入升降機技工行業的人均以倍數上升。

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