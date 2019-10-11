小巴司機認半年26次非禮智障親女　稱酒後「一時鹹濕」 (16:55)

現年57歲被告承認26項非禮罪，控罪指出，被告於去年9月2日至今年2月28日期間，在牛池灣某單位內，26次非禮13歲輕度智障的親生女兒X。

X的心理報告指出，事件對她造成終身創傷，患上創傷後壓力症候群，情感出現困擾及麻木，認知及情緒變得負面。惟辯方指出，報告內容與X及其母寫的求情信內容有出入，例如信中透露X已原諒被告、渴望被告早日回家，X母則稱：「個女無乜嘢，沒有恐懼情緒。」辯方就此質疑「終身影響又如何？」並強調X親自執筆撰信，事實上已原諒被告。

辯方進一步求情稱，被告每次均是酒後犯案，案件不涉恐嚇哄騙，也沒有使用暴力，只是「個太太無理佢，一時鹹濕」。被告自撰求情信透露，他感漸愧，自知是自作孽，希望出獄後盡力補償妻女。法官表示，須向X索取進一步心理報告，將案件押後至11月8日判刑。

案情指出，被告與X母已離婚，但兩人及X一家三口仍同住，X與母親同房，被告獨佔另一房。今年2月20日，X母發現被告隔衣摸X胸部，查問下X表示，被告從她小四起多次伸手入她衣服狎弄她胸部及私處。被告最終被捕，警誡下被告招認從去年8至9月起，每周末也會狎弄X。

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