中年漢哄騙婦人性交驅鬼　官斥早有預謀判囚兩年 (16:30)

認罪的被告文家英（42歲）案發前任廚師。法官判刑指出，案中受害人是育有4歲幼子的單親媽媽，因擔心兒子而變得絕望及容易受傷害，被告於案發後遠離受害人，顯然藉此欺騙她及獲利。

法官續稱，被告與受害人早已認識，當時被告已經以法師自稱，顯示他早有預謀，計及他犯案有用安全套，案件不涉超自然儀式，判他入獄兩年。

案情透露，被告透過微訊「附近的人」認識事主，自稱有能力祈福消災。去年6月，事主搬遷至大角嘴新居，其後向被告透露兒子聲稱見鬼，以及出現不正常行為，於是向被告求助。

去年7月26日，被告到訪事主寓所驅邪，事後一名自稱被告朋友的「黑玫瑰」透過微訊聯絡事主，說她兒子被鬼上身，事主必須與被告性交才能驅鬼。事主起初拒絕，惟「黑玫瑰」指此舉會不利她兒子，促使事主妥協並與被告兩次性交。

「黑玫瑰」事後籲事主遠離被告，因為被告「氣數已盡」，事主聽從並刪去與被告間所有對話，惟她後來從新聞報道得悉類似騙局，覺得受騙遂報警。

其他報道：泳總宣布取消10月27日維港泳 參賽費將獲全數退款

其他報道：【天水圍倫常命案】遇害少女熱心服務 逾百師生校內悼念