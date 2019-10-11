中年漢哄騙婦人性交驅鬼　官斥早有預謀判囚兩年 (16:30)

已婚中年漢透過微訊（WeChat）認識一名單親母親，得悉她兒子疑「鬼上身」，遂施計以另一戶口自稱「黑玫瑰」女法師，哄騙單親母與他性交驅鬼，否則其子會遭遇不測。中年漢早前承認兩項以虛假藉口促致他人作非法性行為罪及求情稱患腦瘤望獲輕判，法官今（11日）在區域法院作出判刑，指斥中年漢有預謀地欺騙單親母，判他入獄兩年。
認罪的被告文家英（42歲）案發前任廚師。法官判刑指出，案中受害人是育有4歲幼子的單親媽媽，因擔心兒子而變得絕望及容易受傷害，被告於案發後遠離受害人，顯然藉此欺騙她及獲利。
法官續稱，被告與受害人早已認識，當時被告已經以法師自稱，顯示他早有預謀，計及他犯案有用安全套，案件不涉超自然儀式，判他入獄兩年。
案情透露，被告透過微訊「附近的人」認識事主，自稱有能力祈福消災。去年6月，事主搬遷至大角嘴新居，其後向被告透露兒子聲稱見鬼，以及出現不正常行為，於是向被告求助。
去年7月26日，被告到訪事主寓所驅邪，事後一名自稱被告朋友的「黑玫瑰」透過微訊聯絡事主，說她兒子被鬼上身，事主必須與被告性交才能驅鬼。事主起初拒絕，惟「黑玫瑰」指此舉會不利她兒子，促使事主妥協並與被告兩次性交。
「黑玫瑰」事後籲事主遠離被告，因為被告「氣數已盡」，事主聽從並刪去與被告間所有對話，惟她後來從新聞報道得悉類似騙局，覺得受騙遂報警。
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