陳茂波：立法會復會後　將提出為中小企借貸擔保九成 (15:12)

財政司長陳茂波下午見記者，表示立法會下周三（16日）復會後，政府將提出新計劃，擬為中小企借貸作九成擔保，讓中小企有需要時可更易向銀行借錢，紓緩目前經濟不景下的周轉困難。
立法會財委會今早（10日）開會3個多小時，仍未能選出主席。被問到會否擔心需要立法會審議的方案效率受影響，陳茂波指出，政府必須獲立法會同意撥款，才可推出相關計劃，「不可以跳過這步」，他相信議員明白現時經濟情況，政府會盡力游說支持，現在「幫中小企、保就業是社會上大家最想做到的事」。
港鐵車站若關閉 按比例退租
陳茂波表示，零售業因近期社會狀況遭受沉重打擊，政府已推動公營機構配合協助中小企，港鐵對受影響較大的商戶提供租金調整方案，若車站被迫關閉，會按比例退還租金；機管局亦研究對租戶提供租金援助。陳又稱，領展會收集旗下商場租戶因公眾活動而暫停營業的資料，以制定援助方案；呼籲其他私人物業業主及發展商，積極考慮推出租金減免措施協助租戶。
不回應「港人港樓」傳聞
早前有報道稱政府正研究推出「港人港樓」措施，規定新建私樓只能售予香港人，陳茂波稱不回應傳聞，僅表示下周三特首林鄭月娥發表《施政報告》中，其中一項主要內容有關土地房屋，屆時會有更多詳情。
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