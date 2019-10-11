【佔中九子案】戴耀廷申改保釋條件離港被拒 (14:15)

戴耀廷由名譽資深大律師陳文敏代表。戴一方表示，戴耀廷獲邀於11月13日至19日前往韓國首爾大學，11月28日至12月8日往日本的東京大學參加法律學術會議，並非參與政治活動，而戴耀廷現為港大法律學院副教授，在法律學術界工作逾25年，合約要求他參與海外學術會議，以繼續研究工作。

戴一方續稱，戴耀廷與家人常居香港，亦因公民抗命定罪，不會棄保潛逃；而他獲法官批准保釋等候上訴，應盡量讓他恢復正常工作模式，希望法庭批准他更改保釋條件。

律政司一方則反對戴耀廷的離港申請，雖同意戴耀廷在相關學術領域地位，但他不出席海外學術會議，對其工作影響有限，並非必須出席會議，故現時不是非常特殊情況（highly exceptional circumstance）讓他離開香港的司法管豁範圍。

上訴庭副庭長麥機智聽罷雙方陳辭，認為戴耀廷已被定罪及判刑，縱使沒有潛逃風險，出入境自由亦不能與常人相比，加上他現時沒有非常特殊情況必須離港，終拒絕更改保釋條件申請。

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