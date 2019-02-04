【港鐵交通消息】將軍澳站關閉7日今重開　港鐵稱復修困難被迫調整服務時間 (13:26)

黃琨暐稱，港鐵上周受到前所未有的大規模破壞，一度全日暫停整個網絡服務，並調整部分車站的服務時間，讓維修團隊在關站後得以修復設備。他表示，在93個重鐵車站中，共有85個車站受破壞，當中有逾1200部出入閘機及逾800部增值機和售票機等設備遭受破壞，而將軍澳站今日開通後秩序大致暢順，但仍有大部分設施未能投入運作。

黃琨暐指出，很多設備需待收車後才能復修，其後又需要展開安全檢查、保養和風險評估等程序，現有的後備配件已用得「七七八八」，若往後又有車站被破壞，復修時間將會更長，且支出定會有所增加。他亦表示，若維修後的評估顯示可安全提供服務，車站就會重開。

被問及警方是否會在收車後進入站內，黃琨暐稱，港鐵有保安人員執勤，但相關行動需問警方。

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