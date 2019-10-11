【中環集會】「快閃」遊行抗警濫捕　歷時45分鐘　遮打花園和平散去 (13:51)

【13:29】沿途不斷有市民加入遊行，現時約500名示威者沿干諾道中往遮打花園方向折返，不少人高舉五指手勢，大叫「five demands, not one less」。干諾道中東行線現時被佔據。

【13:07】反修例風波不絕，網民今日（11日）發起「中環快閃再集結」，抗議警方濫捕。中午12時半，逾百人聚集遮打花園，另外有近10名軍裝警及便衣警戒備，其中一人帶備警告旗。警員一度舉黃旗指現場人士非法集結，但在示威者指罵後撤走。其後示威者圍着一塊「香港警察蓄意謀殺」的橫幅高呼「光復香港 時代革命」等口號及唱《願榮光歸香港》。

示威者約1時05分離開遮打花園，走出終審法院外一段德輔道中，並向中環方向前進，其間高呼口號及呼籲途人「一齊行」。現時德輔道中西行線被佔據。

39歲Keith自製寫上「我地全部都係妳屋企人」及「4sonia」的標語牌，聲援昨晚（10日）除下口罩、稱在拘留期間被警員施性暴力的中大女學生。Keith沒戴口罩出席集會，受訪時一度哽咽，「Sonia都除低咗（口罩），我算得是什麼？」他表示，即使公開容貌後被起底也是微不足道的犧牲；他感謝學生的付出，認為學生非常勇敢。

另一從事股票行業、39歲的陳先生戴着口罩參與「快閃」，「我不是要隱藏身分，而是表達對法例（《禁蒙面法》）的不滿」；他表示，法例荒謬，不守也可，又不怕被捕，「都拉唔晒咁多人」。

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