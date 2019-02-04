【施政報告前瞻】尹兆堅柯創盛盼重推「租置計劃2.0」　房委會委員倡設租津作輪侯公屋補償 (11:15)

民建聯立法會議員柯創盛接受同一節目訪問時說，認為政府應全面重推「租置計劃2.0」，協助市民圓置業夢。柯創盛表示，政府因考慮有關單位樓齡太舊，擔心維修等問題，但他認為辦法總比困難多，希望政府可有突破思維，提供租金津貼、增加過渡房屋供應，以及覓地建屋，令市民達成3年上樓期望。

對於有消息指出，政府會考慮推出租金津貼，並以公屋入息「劃線」。尹兆堅表示認同，但指出租津與租管為「雙生兒」，認為現時做法是「半桶水」，擔心只做租津會令業主無所制約，難規管租金加幅。

同場的房委會資助房屋小組委員招國偉認為，由於租管牽涉法律問題，可能令政府卻步，建議政府可先易後難，日後再研究租管。他提出，政府可以用房屋儲備金，為輪侯公屋3年以上的市民提供租金津貼，作為補償措施。

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