【逃犯條例】中大女生澄清在葵涌警署受性暴力　非新屋嶺 (10:34)

相關報道：中大女生哭訴受警性暴力 段崇智承諾下周發聲明

吳姓女生表示，她是在9月1日在葵涌警署早上遭一名男警拍其胸部，當時有女CID為她繫索帶，索帶上有AP（被捕者）號碼，女探員因不夠力而請身旁男CID幫手，該男探員身穿黑色背心及反轉了委任證，男探員其間曾大力拍打其胸部，她被嚇至後退兩步，當時腦海一片空白，不敢反抗，感覺「肉隨砧板上，任人魚肉」。

她又說，當日下午有女警望着她如廁及望其性器官，如廁地方附近有閉路電視鏡頭，在7步的距離亦有一批男警。她說，在葵涌警署被搜身時要除光衣服，只剩內衣褲。

被問到會如何跟進，她說會保留任何追究權利，現時正與律師商討，包括找投訴警察課、監警會或報警。吳姓女生又說，警方昨晚發出聲明表示會主動接觸她，如同恐嚇，令她害怕再被捉回去「再來48小時」，怕再要去新屋嶺。

吳姓女生稱，昨晚發言後，面對網上人格謀殺，針對她家庭背景留言，甚至編造故事，其電話更受到來自內地的電話滋擾。她說，自站出來控訴後，總有人指她心懷不軌、誣衊警方，但她仍站出來，是因為知道有人遭遇的事情比她更嚴重，要捱過這段日子，比她更勇敢。

她重申，希望校長段崇智譴責警方對被捕人士包括中大學生施暴；若校長無正面回應、仍表示要詳細研究，她會好難過，會質疑校長「是否不信任我」、是否待中大生如子女。

教育局長出席新城電台節目後表示，聽到相關報道後覺得很不開心，留意到大學表示會提供輔導，希望有關人士向警方提供資料。監警會副主席謝偉銓接受同一節目訪問時重申，他巡視新屋嶺拘留中心設施看過男女倉的間隔，認為發生性侵及性暴力的可能不大。現時就新屋嶺拘留中心只有兩個投訴，一個是毆打（須知會投訴），一個是不禮貌投訴，他呼籲投訴人應挺身而出，才能蒐證跟進，定會公正看待。

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