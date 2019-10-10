【逃犯條例】中大女生哭訴受警性暴力　段崇智承諾下周發聲明 (23:58)

段崇智又表示，與同學商討了如何保護校內的安全及學生的安全，例如警員進入校園可如何保障同學；如若發生一些事情，同學可如何找到大學幫忙，可與大學有效的聯繫及加快溝通。

他說，透過這場對話，希望大家明白大學能做到的或許有不足，但不代表校方不盡力，他亦明白與同學溝通需要改善，須保持聯絡和保持會面。他說，這次對話面對面是有效溝通。他說，希望多一些對話，大家把心裏話說出來，學生可說出學校做得不好的；同學做得不好的，校方也講出來。

段崇智公開立場後，聚集的學生拍掌，並開路讓他離去。

另外，警方表示，留意到在一個大學對話會中，一名女學生指稱被警方拘捕後，曾在新屋嶺扣留中心被警員性侵。

警方稱，非常重視上述嚴重指控。直至目前為止，投訴警察課並沒有接獲在新屋嶺扣留中心被性侵的投訴。警方將會主動聯絡事主，希望她提供實質證據，讓警方作公平公正的調查，盡快找出事實真相。

【23:23】中大校長段崇智今日（10日）於校內邵逸夫堂與學生及校友對話，其間有自稱遭警察性暴力的中大被捕學生發言，更一度脫下口罩，希望段發聲明譴責警方施暴行為。惟段崇智聞言只表示「譴責任何暴力」。

對話期間段崇智的回應多次引起不滿，有人離場抗議。對話結束後，段崇智被包圍一度無法離場，有學生情緒激動跪地痛哭。

對話會由新聞與傳播學院院長李立峯主持，副校長吳基培和副校長（行政）及秘書長吳樹培亦在場回應提問，有近千人到場。吳基培稱，有32名中大學生被捕，其中《禁蒙面法》實施後有5名中大學生被捕。

段崇智在開場發言時數次被打斷，有人高呼口號「光復香港 時代革命」。段崇智稱，感受到大家的情緒，包括悲傷、鬱結、憤怒與無力感，他個人亦有同樣情緒。他說，香港社會問題根源很多及屬深層次，政府需要做更多工作，盡快盡力正面面對，包括全方位多方面的獨立調查工作，了解事情始末及箇中真相。段崇智又稱，有學生質疑他緊張死物多於學生。他強調「自己是關心同學、是人」，而非死物。

對話期間，吳基培提到有32名中大學生被捕，其中《禁蒙面法》實施後，有5名中大學生被捕，中大一直支援被捕學生。他說，有數名學生曾反映遭警暴。對於被捕學生的學位，段崇智稱，中大一般會保留學位兩年，可考慮延長，校方會獨立處理每個個案。

有學生稱呼段崇智「段先生」，因稱他為校長是恥辱。有人曾用激光筆射向段崇智。有校友批評，段崇智未有站在學生一方。

戴口罩的中大女生發言稱，自己是立法會議員毛孟靜記者會上的龍小姐、民間記者會的S傷者。她批評，學校關心死物多於被捕者感受，又問段崇智是否知道被捕學生需要什麼。她說，被捕時會被警方收起及關上電話、以粗言穢語辱罵等。她稱，不止自己一個遭受警方性暴力，有其他被捕者遭多於一名警員不分性別性侵及虐待。

她說，希望中大「這個家」可以關懷被捕中大學生。她即場脫下口罩說：「校長我願意鼓起勇氣除低口罩，請問你是否一同鼓起勇氣與學生同行，譴責警方對被補人士包括中大學生施暴？」段崇智回應稱，譴責任何暴力，包括警方暴力，又稱會再與該學生溝通。

段崇智離場時被包圍，他後來稱會於下周五（18日）發聲明，但在場人士不滿，有學生情緒激動跪地痛哭，亦有學生默默流淚。段崇智最終稱，會譴責警方性暴力，其後登上座駕，但仍被包圍無法離去。他後來再次下車，與痛哭的學生閉門會面。

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