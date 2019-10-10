【區議會選舉】梁凱晴遇襲出院　「每區都會有騷擾事無得防」 (21:57)

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梁凱晴憶述事發時月華街公園對出安全島派傳單，感覺後腦被打，形容力度大、並非不小心碰撞，及後見一名男人快速過馬路，只見其背面，身穿綠色POLO恤，但看不見打她的工具。

至今仍感暈眩 稍後與警現場搜證

梁凱晴稱，原打算送院後在醫院警崗報警，但當時警崗無警察，故由觀塘區議員蔡澤鴻協助打電話報警，其後秀茂坪警區兩名警員為她錄取口供，並稱稍後會再約她往案發現場蒐證。她說，出院後暫無後遺症，但至今仍感暈眩，後腦腫起但無外傷。

她說，不時有人傳短訊騷擾，偶然facebook有人稱要襲擊她，但她多是「睇吓就算」。她說，開始進行地區工作後已不時受騷擾，形容這是每區都會出現的事，「無得防備……唯有自己小心點」。至於會否做更多保護措施，她稱會與義工商討，或宣傳時由他人陪同身邊。

月華區現任區議員為徐海山，蔡澤鴻現為安利區議員，當區曾榮輝亦已報名參選。

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