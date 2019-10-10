【尖沙嘴示威】女白領聲援「爆眼少女」：驚都要企出嚟 (21:20)

阿白與莉莉一身上班族打扮，二人說，甫下班便趕來，無暇更衣，認為如今警方「點都會搵到藉口拉人，為民主唔驚得咁多」。自言以前是「港豬」的阿白說，在反修例風波前，從來不關心政治，但因身邊的朋友及家人講起事件的嚴重程度，便開始留意有關新聞，「覺醒了便不能回頭」， 以往不參與社運的阿白今日放工即趕到尖沙嘴警署外參與聲援行動。

政務司長張建宗今日在記者會表示，自反修例風波以來有大量公物如道路鐵欄被毁，逾2000名被捕者中有約三成是未成年人。阿白批評政府說法「卸膊」，「永遠只有市民是錯」。

莉莉則說，「事出必有因」，她認為造成今日局勢的「果」是政府當日拒絕回應民意及警察濫捕所致，「香港人好地地邊個咁得閒成日出嚟拆鐵欄……」莉莉說，她也希望社會能回復平靜，惟如今從facebook及Instagram常見到社會不公義的事，無法做「港豬」活在平衡時空，「如果政府真的想止暴制亂，應盡快回應五大訴求」。

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