【逃犯條例】清潔工會：清理水炮車殘餘物皮膚刺痛　反駁陳肇始稱工人獲保護裝備 (20:58)

陳肇始表示，食環署每日派出8000人處理公共清潔服務，惟近月衝突中出現縱火及堵路等，增加清潔工的工作量；地上張貼的宣傳品或噴漆等，亦增加清潔難度，清潔工人往往要通宵工作以回復市容。

她又稱，非常關注大型示威後會否影響清潔工的安全，食環署會作評估，如有需要，會暫停清潔工作，並安排工人到安全的地方暫避；至於外判清潔工，食環署有提供指引予承辦商，要求履行合約及法例，令僱員有足夠的個人防護衣物及裝備、安全培訓及合適工作安排。食環署亦發出清潔催淚彈建議指引，如清潔工發現危險品或其他化學廢料，會轉介食環相關部門處理。

清潔工人職工會組織幹事梁芷茵向本報表示，食環署沒有為清潔工特別加添裝備。她舉例，清潔工穿著水鞋、手套等裝備，與平日無異，他們到金鐘一帶清理水炮車殘餘物時，會接觸到化學物，皮膚感到刺痛。

她又指出，食環清潔工往往在發生衝突時受波及，但署方沒有及時通知可以提早離開工作地點，致清潔工「硬食」催淚彈等。她表示，10月1日的衝突中，由於當日是公眾假期，無法致電食環署查詢有何指引，認為署方在資訊交流及即時決策方面不足。

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