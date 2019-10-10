【逃犯條例】黃店生意不跌反升：想證明港人能撐起香港經濟 (19:56)

午飯時間的銅鑼灣日式外帶店「爲食龍Hungry Dino」，負責人Tracy表示，小店剛在6月反修例運動開始之際開店，首3個月也在虧損狀態，希望第4個月能做到收支平衡，今日也很開心，客人比平日多了三成。店內一幅牆成爲了連儂牆，有顧客寫上想要增設「叉雞飯」，爲了令大家笑一笑，輕鬆一下，店舖真的回應並推出「期間限定」。問及爲何夠膽旗幟鮮明表達政治立場，Tracy表示自己「只是做一個有良知的香港人認爲對的事」，她說「生意（最近）的確有影響，因為好多日子為了員工安全，也要提早收店舖或者索性不開業，「就算開咗都未必多人去街，但係個人認為唔可以將經濟問題完全怪落示威者身上，香港政府不斷製造白色恐怖，需要負上更大責任」。

台式飲料店「木衛二鑄茶所」也擠滿年輕人，老闆Fred說，今日人流多了五成，生意額也暫時比平日也多了四成，而反修例運動對其整體生意額沒太大影響。Fred說，由於同一條街其他店通常在衝突期間都會落閘，但他認爲市民都很和平，所以堅持開放，故此能吸客。不過Fred稱，仍在艱難地營運，但他不後悔高調表態。「言論自由很重要，現在我是捱得幾耐得幾耐，但我想證明香港人可支持香港人經濟 ，因為香港人愛香港，我也會挑選黃店。」

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