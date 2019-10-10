【尖沙嘴示威】尖沙嘴警署外示威者散去 (23:07)

【22:47】尖沙嘴警署再有防暴警步出，拔走插在警署外的青天白日滿天紅旗，其後再次退回警署內。

【22:08】尖沙嘴警署警員開咪要求在正門的記者讓開，表示即將清場。持長盾牌防暴警一度在警署外佈防，其後又退回警署。

【21:48】海港城示威者近乎全部散去，現時有數十人在尖沙嘴警署外示威。

【20:56】尖沙嘴海港城外有示威者說：「 轉場去旺角。」

【20:07】一度被搜查的王先生說，他一個人戴着口罩會合朋友之時，被警方懷疑是非法集結，他說，被搜查袋及錢包。他說，曾詢問警方搜查原因，但得不到答案。

【20:00】星光行外，一名戴口罩青年被警員截查，然後被警員包圍，口罩遭強行撕下。男子多次追問是否被捕，有警司指他一共3人行動，涉非法集結。男子堅持只有兩人，又稱自己準備搭車。大批市民圍觀，高叫「黑警放人」及批評警方「 蝦細路」。警方現築起防線。

【18:59】政府頒布《禁蒙面法》後緊張局勢持續，有網民發起在尖沙嘴舉行反修例活動，至晚上7時， 約有20多名警員在栢麗大道一帶戒備並查問在該處逗留的市民身份，多間店舖已關門。有約50到60名市民在尖沙咀警署外聲援「爆眼少女」。

【18:28】網民今日（10日）發起多區不同抗爭行動，包括趁今日「世界視覺日」在尖沙嘴警署外聚集「聲援爆眼少女」；又有網民呼籲示威者到尖沙嘴海港城「齋睇唔買」。下午開始，大批警員在尖沙嘴警署附近及天星碼頭一帶巡邏，並截查途人 ，主要針對戴口罩的年輕人。

下午5時後尖沙嘴警署外開始有市民聚集，不時高叫口號，防暴警一度戒備，其後撤走。

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