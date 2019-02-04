【禁蒙面法】稱新規屬「法律工具」　張建宗回應非衝突現場戴口罩被查：日久可適應 (18:11)

他又稱，禁蒙面法目的是要起「阻嚇作用」，市民若非參與非法集結，而只是參與普通遊行、無破壞行為，則毋須擔心。他強調禁蒙面法是「加強警方執法的法律工具」，不影響個人言論自由，市民毋須過分憂慮。

禁蒙面法實施後，大批警員執勤時仍以各種方式蒙面，有記者質疑是否因「起底」嚴重就能合理化警方蒙面。張建宗稱，警員蒙面是出於行動需要，強調有其他方法辨認警員身分，呼籲市民諒解。

另外，張建宗表示現時需要是對話而不是暴力，「歷史都係咁講」，又稱近日已跟多個組織見面及對話，例如早前與一批劏房關注組的18名年青人傾談了個多小時。他說政府現時會「三條腿走路」，一方面要止暴制亂，同時要會繼續與市民公開對話加強溝通，第三亦要為本港長期積壓的深層次矛盾找到出路。

逃犯條例 相關報道：

張建宗讚警抗暴「很出色」 促紓緩警民關係體諒壓力大工時長

禁蒙面法 相關報道：

周日暴動案一度留院3學生准保釋 律師投訴兩被告遭警打傷

港人精神健康指數8年新低 怕失自由 初中生聞禁蒙面相擁而泣

落閘上水站現蒙面人 警方：便衣執勤