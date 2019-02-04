港聞

【禁蒙面法】稱新規屬「法律工具」　張建宗回應非衝突現場戴口罩被查：日久可適應 (18:11)

政府引用《緊急法》訂立的《禁止蒙面規例》（禁蒙面法）上周六（5日）零時實施。政府今日（10日）召開的跨部門記者會上，有記者指出，即使在非衝突現場，也有市民因戴口罩被警察截查，政務司長張建宗回應稱禁蒙面法只開始實施數日，執法過程需要磨合及適應期，「相信時間久了，大家都會適應到」。

他又稱，禁蒙面法目的是要起「阻嚇作用」，市民若非參與非法集結，而只是參與普通遊行、無破壞行為，則毋須擔心。他強調禁蒙面法是「加強警方執法的法律工具」，不影響個人言論自由，市民毋須過分憂慮。

禁蒙面法實施後，大批警員執勤時仍以各種方式蒙面，有記者質疑是否因「起底」嚴重就能合理化警方蒙面。張建宗稱，警員蒙面是出於行動需要，強調有其他方法辨認警員身分，呼籲市民諒解。

另外，張建宗表示現時需要是對話而不是暴力，「歷史都係咁講」，又稱近日已跟多個組織見面及對話，例如早前與一批劏房關注組的18名年青人傾談了個多小時。他說政府現時會「三條腿走路」，一方面要止暴制亂，同時要會繼續與市民公開對話加強溝通，第三亦要為本港長期積壓的深層次矛盾找到出路。

逃犯條例　相關報道：

張建宗讚警抗暴「很出色」　促紓緩警民關係體諒壓力大工時長

禁蒙面法　相關報道：

周日暴動案一度留院3學生准保釋　律師投訴兩被告遭警打傷

港人精神健康指數8年新低 怕失自由 初中生聞禁蒙面相擁而泣

落閘上水站現蒙面人 警方：便衣執勤

相關字詞﹕禁蒙面法 禁蒙面法香港 禁蒙面法條例 禁止蒙面規例 禁制令禁蒙面 反蒙面法 蒙面法 蒙面法口罩 逃犯條例 反修例 遊行 示威 集會 蒙面 口罩 張建宗 警察 編輯推介

上 / 下一篇新聞