【禁蒙面法】周日暴動案一度留院3學生准保釋　律師投訴兩被告遭警打傷 (17:28)

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控罪指出，理大生李苑瑩（21歲）、中學生高家慧（17歲）和中大生謝兆雄（21歲），於10月6日與其他23名被告在灣仔軒尼詩道，連同其他身分不詳的人參與暴動；3人另涉違反《禁蒙面法》。

有辯方律師投訴，有兩名被告遭警方使用過度武力。其中高家慧案發時被防暴警喝停，她並無逃走反抗，卻被警棍打傷右手；至於李苑瑩被捕時遭警棍扑頭，須縫6針和住院4日，今日上庭時右額貼有膠布。

裁判官應控方要求，將案件押後至明年1月6日再訊，讓警方進一步調查。3名被告獲准以現金1000元保釋，其間須守宵禁令和不准離港。現時涉案26人中，除了15歲的首被告須還押看管，其餘25人均獲准保釋外出。

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