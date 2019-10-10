【逃犯條例】3男分別涉沙田機場襲警再提堂　押後12月再訊 (17:10)

其中區嘉偉（25歲）報稱無業，被控於2019年8月12日在沙田禾輋邨順和樓外襲擊警察楊竣然，警方早前表示，被告於凌晨一時被捕。據悉，11日晚上超過100人包圍沙田警署，被告當晚涉以右手抓傷涉案警員的左下巴，導致他留有4厘米疤痕。

控方表示，會調查另外16人是否涉及相同控罪，申請將案件押後，讓警方作進一步調查，以及索取法律意見。被告獲准繼續以5000元保釋，須守宵禁令和不准離港。

另涉嫌於機場襲警的被告為報稱無業的區得福（27歲）和報稱工程師的彭及鍵（28歲），控罪分別指稱他們於本年8月13日在機場一號客運大樓第8層（非禁區）2號區外的路上襲擊警長李智健，以及於4號區外的路上，襲擊警員鄧東華。

控方指出，警方將檢驗從區得福搜獲的激光筆，申請將案件押後，予警方作進一步調查，以及索取法律意見。被告獲准繼續保釋，彭及鍵保釋金增加至3000元，且撤銷宵禁令。

據悉，當日約晚上11時，一名聲稱被示威者襲擊的人，由救護員護送上救護車往醫院，警方在旁協助開路，遭示威者阻撓及投擲物件。警方截查一名涉投擲雜物的男子，彭及鍵上前拉走該男子，其間涉用左手打警員頭部一次。該警員送院後，右臉頰有觸痛、頭痛、胸口痛。而區得福涉用「雷射筆」射向警長眼部，警方其後在他身上找到一「雷射筆」，警長報稱左眼不適。

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